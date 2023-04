El presidente del Senado, Roy Barreras, y el escritor y politólogo argentino Agustín Laje Arrigoni protagonizaron un duro rifirrafe en redes sociales. En concreto, la disputa se generó alrededor de uno de los libros de Laje: La batalla cultural: Reflexiones críticas para una Nueva Derecha.



(Le puede interesar: 'Las reformas no se hacen en las calles': el mensaje de Roy Barreras a Gaviria)

Durante la Semana Santa, el congresista aprovechó para publicar en su cuenta de Twitter algunas obras que ha tenido tiempo de leer. Una de ellas, La batalla cultural, escrita por Agustín Laje, conferencista argentino conocido por ser representante del pensamiento de derecha.



(Lea también: 'Espero que esta semana la comisión apruebe reforma de la salud': David Racero)



Sobre esta obra, que enfatiza en el poder de la cultura y cómo se ha penetrado en el ámbito político, Barreras trinó que es la “nueva biblia” de la extrema derecha. "Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para justificar que todo siga igual y los privilegios se mantengan".



Asimismo, señaló que las ideas expuestas en el libro son aplaudidas por políticos de derecha como el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro; el presidente del partido Vox Santiago Abascal y la congresista Maria Fernanda Cabal.

Hay que leer al contrario y al diferente para entenderlo. Esta es la “nueva biblia” de la extrema derecha. Aplaudido por Bolsonaro, Abascal/Vox, Bukele y en nuestro trópico por @MariaFdaCabal. Laje hace un análisis profundo de la historia de la cultura que luego manipula para… pic.twitter.com/JOQAywrWd4 — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 9, 2023

Además, el presidente del Senado agregó que hablar de batallas culturales constituye una forma de rechazar cambios sociales.

Por su parte, el ensayista argentino no tardó en responderle también en Twitter y lo hizo de forma beligerante. En su respuesta, no sólo intento dejar claro que las nuevas corrientes de derecha no buscan paralizar los cambios sociales, sino que calificó de "parásito" y "camaleón" a Barreras.



(Además: Germán Córdoba, director de Cambio Radical, se estrena como escritor)



"Estimado Roy, gracias por leer mi libro. Pero permítame disentir con su conclusión: la “nueva derecha” no busca “dejar todo cómo está”. Al contrario, busca, por ejemplo, combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted", contestó.

Barreras fue al frente nuevamente rechazando los insultos de Laje y aprovechó para enviar otro mensaje dirigido a la extrema derecha.



"Es una pena que usted descienda del lenguaje académico e intelectual de su libro al pantano de los insultos personales . Pero gracias a eso queda claro que dentro del caparazón intelectual habitan déspotas de extrema derecha que no soportan la crítica de fondo", puntualizó.

Es una pena que descienda Usted de lenguaje académico e intelectual de su libro

al pantano de los insultos personales . Pero gracias a eso queda claro que dentro del

caparazón intelectualoide habitan

déspotas de extrema derecha que no soportan la crítica de fondo.… https://t.co/5fiG0x1AlC — Roy Barreras (@RoyBarreras) April 11, 2023

Juan Pablo Penagos Ramírez

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO