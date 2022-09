"#UnAbusoEs que los congresistas del partido Cambio Radical se salgan de la plenaria porque les digo esto. Por eso #SomosPotenciaEn politiquería y corrupción", trinó el ex representante a la Cámara, Alejandro Ocampo.



El video que subió acompañando esa publicación muestra parte de la intervención que realizó el miércoles de esta semana mientras se votaba un proyecto de ley que propuso el representante de Cambio Radical, Jorge Méndez, el cual busca desincentivar el porte ilegal de armas de fuego.



El proyecto, puntualmente, tiene como objetivo eliminar los beneficios jurídicos para los condenados que comentan los delitos de “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones”.



La discusión se generó después de que algunos congresistas del Pacto Histórico y del Partido Liberal votaran negativamente a la propuesta.



Méndez les reclamó su decisión y les reparó que "no permitieran la proliferación de delincuentes".



Al respecto, Ocampo aseguró: “Nosotros en el Pacto Histórico si queremos cambiar el país, pero la mayor cantidad de bandidos han sido elegidos y apoyados por paramilitares y mafiosos cercanos a su partido. Su partido es el que más bandidos ha avalado”:

#UnAbusoEs que los congresistas del partido Cambio Radical se salgan de la plenaria porque les digo esto.

Por eso #SomosPotenciaEn politiquería y corrupción. pic.twitter.com/c4yjtu7PJZ — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) September 15, 2022

Estas palabras alteraron el ambiente en la Cámara y miembros del Partido de la U y el Centro Democrático reaccionaron. Luego, la bancada de Cambio Radical se retiró del recinto.



Otros que se retiraron fueron los miembros de la bancada del Partido Conservador, que hace parte de la coalición del Gobierno.



“Más vergonzoso es que de repente el Partido Conservador, que no tiene velas en este entierro, se retire. Yo les digo aquí. Presidente Petro, se lo dije en privado y ahora lo hago en público, las bases de las mayorías de este Congreso no puede ser con nuestros contradictores ideológicos”, afirmó por su parte el representante por Bogotá, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.



