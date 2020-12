La pelea que se formó en Senado por nuevos cargos en la Registraduría

Una fuerte controversia se formó este miércoles en la plenaria del Senado por la votación de un grupo de artículos que habilitarían la contratación de nuevos registradores en la Registraduría Nacional.



La polémica se formó luego de que se negaran las propuestas de senadores como Angélica Lozano, de Alianza Verde, para excluir del nuevo Código Electoral la creación de más registradores distritales, departamentales, especiales, municipales y auxiliares del Estado Civil.

Según la congresista de los ‘verdes’, sobre esos temas “no ha habido ninguna intervención” en la plenaria del Senado y la propuesta de excluirlos del Código Electoral “apunta a no crear la fiesta burocrática” en la Registraduría Nacional.



“Me llama la atención coincidir con Germán Vargas Lleras en sus columnas en las que denunció y dijo que iban a crear una cantidad de cargos nuevos” en la entidad, afirmó Lozano.



La propuesta para excluir este tema del nuevo Código Electoral fue negada por la plenaria, pero cuando fueron votados los artículos no se alcanzaron los votos necesarios y el asunto fue aplazado.

Adicionalmente, la congresista de los ‘verdes’ habló de una propuesta del senador Roy Barreras sobre “contratación directa” en la Registraduría “por seguridad nacional”, lo que fue negado y duramente rechazado por el congresista.



“Usted ha puesto en mi boca y de cara a la opinión cosas que ni he dicho ni he escrito y esa suele ser su costumbre, desde un pedestal de insuficiencia moral en el que todos los demás, a excepción suya, se equivocan o actúan de mala fe”, afirmó Barreras.



La iniciativa sigue votándose en la plenaria del Senado y se espera que salga adelante este mismo miércoles. Lo que no se sabe es cuándo se votaría la conciliación con el texto de la Cámara y si el Gobierno citará sesiones extras para ello.



