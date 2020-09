Pelea de Ernesto Macías y Antonio Sanguino por novela 'Los Miserables'

La novela 'Los Miserables', uno de los clásicos del siglo XIX y escrita por el francés Víctor Hugo, fue objeto de polémica entre los senadores Ernesto Macías, del Centro Democrático, y Antonio Sanguino, de los ‘verdes’ y opositor al Gobierno Nacional.



El choque se produjo en una sesión de la Comisión Segunda del Senado en la que Macías le dijo a Sanguino que no fuera “miserable”.



El expresidente del Congreso rechazó algunas menciones del congresista de la oposición sobre las masacres que se han cometido en el país en las últimas semanas y dijo que no le podía “aceptar” a Sanguino que relacionara “el regreso del uribismo al poder” con este tipo de hechos.

“Ojo. Yo no voy a hablar de su pasado ni nada de esas cosas, pero tampoco le permito a usted que nos relacione a nosotros con masacres y permítame, con respeto, decirle: no sea miserable, eso no se hace”, le dijo Macías a Sanguino.



Minutos después, el congresista de Alianza Verde respondió y se preguntó si Macías, “en su bachillerato”, habría leído la novela 'Los Miserables', en la cual, dijo, “los miserables son los oprimidos”.



“Si el colega me quiso ofender, queriéndome descalificar como miserable, según Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ser un miserable y, por supuesto, de tener la dignidad para oponerme a la opresión”, afirmó Sanguino.

Así le respondí al senador uribista del Centro Democrático Ernesto Macias, cuando pretendió insultarme al gritarme “miserable”. pic.twitter.com/BS5TafiBVW — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) September 24, 2020

La pelea se tomó las redes sociales, sobre todo Twitter, donde algunos tuiteros se pusieron de Macías y otros aplaudieron lo dicho por Sanguino.

