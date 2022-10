La Cámara de Representantes aprobó el servicio social consignado en el proyecto de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro.



Este postulado se quería eliminar, pero las preposiciones no fueron aceptadas debido al triunfo de las 138 personas que optaron por la no eliminación sobre las 19 que lo hicieron por la supresión.



(Le puede interesar: Gustavo Petro: se cae el impuesto a las pensiones de la tributaria).

En un principio, el presidente de la Cámara David Racero había propuesto votar los artículos 7, 9, 10 y 11 en bloque. Sin embargo, los congresistas argumentaron que en cada temático se hablaban de temas muy disímiles.



Pero, finalmente, sí se votó en conjunto.



Además, los legisladores hicieron énfasis en que el artículo 11, que habla del servicio social no se podía votar junto a otros artículos sin el estudio requerido.



(Conozca más: Gustavo Bolívar renunciará al Congreso, pero no todavía).



Con su aprobación, el servicio social para la paz regirá de manera gradual. Esta iniciativa cuenta con 11 modalidades diferentes a las que los jóvenes podrán acceder como la alfabetización digital, el trabajo con las víctimas del conflicto armado, la protección de la naturaleza y las fuentes hídricas, entre otras.



No sustituirá el servicio militar obligatorio.



(No deje de leer: Juan Carlos Losada crítica que el Partido Liberal no apoye impuestos a iglesias).



Después de esta decisión, tendrá lugar una conciliación entre el Senado y la Cámara alrededor de este tema. El Gobierno confía en que se apruebe.



POLÍTICA