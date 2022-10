El Centro Democrático obtuvo este lunes en la plenaria del Senado un triunfo que estaba en las cuentas de pocos. Lograron hundir la creación de un servicio social alternativo al servicio militar obligatorio en medio del debate de la prórroga de la Ley 418 o ley de orden público.



Este proyecto, aprobado en la noche del lunes por esta corporación, da facultades al Gobierno Nacional de adelantar diálogos de paz con estructuras criminales, por lo que es uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro por su política de 'paz total'.



(Además: 'Paz total': se cae servicio militar social; triunfo de la oposición)

Y uno de los puntos de esa ley establecía que durante 13 meses los jóvenes, con una remuneración igual al servicio militar, podrían promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas, trabajar con víctimas del conflicto en la promoción de sus derechos y proteger la naturaleza, entre otros temas sociales.



Sin embargo, el Centro Democrático comenzó a hacer una fuerte oposición y radicó una proposición para hundir este artículo de la Ley 418. Los miembros de este partido argumentaron que esta iniciativa iba en contravía de la Constitución Política y, en definitiva, pretendía debilitar la Fuerza Pública.



(Lea también: ‘Paz total’: sin servicio social y con diálogos con ‘desertores’ se aprobó ley)

Por 39 votos contra 37, acaba de ser hundido el servicio social para la paz que reemplazaba el servicio militar obligatorio.

Nos faltaron 3 votos. Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así.

!La derecha aplaudió feliz! Aman la guerra! — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 24, 2022

"Hay que eliminar el servicio social para la paz, creemos que es una forma de reclutamiento político para atraer nuevos electores. Va a golpear la Fuerza Pública que necesita ese reclutamiento", comentó la senadora María Fernanda Cabal, quien promovió la proposición junto a Paloma Valencia.



El senador Miguel Uribe argumentó que es "absurdo" mezclar un servicio social para la paz con el servicio militar obligatorio, pues considera que son dos aspectos totalmente diferentes que, incluso, responden a dos artículos diferentes de la Constitución Política.



"Es mezclar peras con manzanas", afirmó Uribe y explicó que "utilizan un propósito de todos los colombianos, que es alcanzar la paz, para seguir debilitando a las fuerzas militares, para seguir estigmatizando a las fuerzas militares".



(Le puede interesar: 'Paz total': se podrá negociar con desertores como 'Iván Márquez')



Y remató diciendo que si se quiere crear un servicio social para la paz, este es bienvenido, pero generar la posibilidad de alterarlo con el servicio militar obligatorio, a su modo de ver, "desprendería cualquier cantidad de preocupaciones, incluso, para hacerlo efectivo y para implementarlo".

Facebook Twitter Linkedin

Debate 'paz total' en el Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La senadora Paola Holguín, también uribista, argumentó que actualmente no tenemos suficiente pie de fuerza para atender las necesidad de la población. "Solo el 3,5 por ciento de los ciudadanos entre 18 y 24 años de edad pagan el servicio militar obligatorio".



Y el Pacto Histórico y la coalición de Gobierno, pese a sus argumentos, no pudo hacer nada para evitar su hundimiento. Incluso el ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que en ningún momento se habló de desmontar el tradicional servicio, sino que fuera una alternativa porque el país está en un camino hacia la consolidación de la paz.



(En contexto: ¿Hay fracturas en la coalición de Petro en el Congreso? Esto dice el Gobierno)



"Con el servicio social para la paz no hay una eliminación del militar obligatorio. Por eso se plantea, precisamente, como alternativo porque el servicio militar obligatorio continúa (...). Como se viene proyectando ahora desde el Ministerio de Defensa, se plantea un incremento gradual de los soldados profesionales, de manera que, aún en las condiciones actuales, lo que estamos proyectando es la reducción del número de los soldados regulares.



Ya en la votación, fueron 76 votos, 39 a favor de la eliminación y 37 en contra. El uribismo, tras conocer el resultado, celebró, pues ha tenido pocos triunfos como este en la legislatura.



El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar hizo un duro pronunciamiento y pidió a sus compañeros "estar más pendientes". "Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así", escribió en su cuenta de Twitter.



Incluso dijo que iban a pedir que se reabriera la votación porque ya habían regresado varios compañeros "que no estuvieron en la primera votación".



Pero este servicio no ha muerto del todo. Este martes en la Cámara puede ser aprobado y, de ser así, tendrá que hacerse una conciliación entre los textos aprobados en Senado y Cámara.