La Cámara de Representantes estaba lista para aprobar este miércoles la ley 418, la cual le permitirá al gobierno de Gustavo Petro trabajar en la llamada paz total.



Sin embargo, la aparición de varios 'micos' en la ponencia, según denunciaron congresistas, terminó en una fuerte discusión en la corporación y la plenaria fue levantada.



(Lea también: Estos son los 'peros' que César Gaviria le pone a la reforma tributaria)

Tanto opositores como partidos de Gobierno argumentaron que no conocían artículos y nadie sabía en qué momento aparecieron, pues hace 15 días, cuando se aprobó en comisiones primeras conjuntas, no estaban.



Una de las polémicas gira alrededor de la posibilidad de que el Presidente indulte a condenados en las protestas.



“Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de paz total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, se lee en el artículo 17 del Capítulo IV del proyecto de ley.



Frente a la situación, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, procedió a levantar la sesión para darle tiempo a la discusión del proyecto dentro de los partidos.



(Le sugerimos: Reforma tributaria: esto es lo que pagará cada pensionado según su mesada)



"Aquí están los ministros que van a acompañar la discusión de las bancadas el día de hoy, así tendrán el tiempo suficiente para que mañana a las 8 de la mañana podamos seguir en la discusión", expresó Racero.



​Antes del cierre anunciado, se le dio lugar a algunos congresistas para que expresaran su perspectiva sobre la gestión que estaba teniendo el proyecto.



Alirio Uribe Muñoz, representante a la Cámara y ponente del proyecto, estableció que el Presidente conoce cada uno de los artículos de esta iniciativa legislativa; además, les aclaro a los congresistas que la ley 418 ha sido modificada por todos los gobiernos: "Fue modificada en 1999, 2002, 2006, 2010, 2014 y en el 2018 (...) este marco jurídico es histórico y este gobierno fue elegido para que fuera una potencia mundial de la vida".



(Le puede interesar: Petro anuncia que Reino Unido retiró exigencia de visa de turista a colombianos)



"Tuvimos reuniones con todas las bancadas, con los ponentes. Tuvimos debate en las comisiones primeras y, como todos los proyectos de ley, hay artículos nuevos que no fueron avalados, pero que quedaron a consideración de los gobiernos y ponentes. Todos los partidos estuvieron presentes en estos espacios", agregó en su declaración



Finalmente, el senador Uribe invitó a los representantes a hacer el análisis de este proyecto con sus asesores: "Este es un proyecto estratégico. La paz de este país no tiene colores políticos, aquí estamos definiendo la suerte de Colombia (...) aquí no estamos cambiando la Constitución".





REDACCIÓN POLÍTICA