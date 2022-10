El Senado de la República acaba de negar una proposición del senador Humberto de la Calle que señalaba la imposibilidad de negociar con desertores de los procesos de paz.

Este es el caso de alias Iván Márquez, quien fue el ejemplo expuesto durante el debate. "El traicionó la paz", coincidieron varios congresistas.



En ese sentido, De la Calle argumentó que "no se podrá conceder ningún tipo de beneficio o socioeconómico a los denominamos como desertores".



¿Cuántas oportunidades me van a dar a un terrorista? Se preguntó la senadora uribista Paloma Valencia.



Agregó que el señor "no ha estado escribiendo libros, ha estado asesinando colombianos".



La senadora Aida Avella dijo que esta proposición era un retroceso, pues considera que en este momento es la guerra o la paz.



"Tenemos la urgente necesidad de decirles a los jóvenes de Colombia que la intención de este gobierno es dejar la paz a quienes vienen".



"Si ni somos capaces de hacer la 'paz total' es la guerra total" remató Avella.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, por su parte, dijo al respecto que el Gobierno no apoyaba esa proposición e invitó a votar negativo.



"Desertores hay en todos los procesos. Nos parece demasiado drástica el enunciado y el efecto sería demoledor para el propósito de la paz total", explicó.



Agregó que el conflicto es complejo y aseveró que si no hay 'paz total' habría otro baño de sangre durante 50 años.