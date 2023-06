El gobierno del presidente Gustavo Petro podría quedarse sin el principal marco jurídico para adelantar la política de 'paz total'.



La Corte Constitucional estudia una demanda del abogado Jorge Enrique Pava en la que argumentó vicios de procedimiento cometidos por el Congreso de la República durante el trámite de la prórroga y modificación la Ley 418 de 1997, también conocida como Ley de orden pública, la cual fue aprobada el semestre pasado.



Y la ponencia que será estudiada por la Sala Plena del alto tribunal, que fue repartida este lunes por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez busca tumbar lo aprobado por el Legislativo.

Jorge Enrique Ibáñez Najar, magistrado de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Desde el Gobierno Nacional están confiados en que el alto tribunal no falle en ese sentido. Así lo expresó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que "en su momento, los ministerios del Interior, Justicia y Defensa se cuidaron de que la propuesta, la manera de departir este proyecto estuviera enmarcado en lo que ordena la Constitución, la ley y el reglamento del Congreso", aseguró el jefe de la cartera política.



Por eso, aseveró que "esperamos que esa ponencia pueda ser suficientemente estudiada y reconocer los argumentos que presentó en su momento el Gobierno Nacional para que nos tumben ese marco que es muy importante para desarrollar nuestro plan de gobierno".



En el mismo sentido ha opinado el senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, quien fue el ponente de la iniciativa en el Senado. Según el congresista, durante el trámite se cuidaron de cometer tales vicios de trámite. No obstante, respetarán las decisiones del alto tribunal.

Ministros en el debate de la paz total Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En el caso de que efectivamente la Corte tumbe la ley, el Congreso tendría que tramitar una nueva en los siguientes meses y podría tardar alrededor de dos meses a partir del 20 de julio, cuando se inicia el nuevo periodo legislativo.

¿Cuáles son los vicios de trámite de la ley 418?

Uno de los principales argumentos es que esta ley que cada gobierno renueva cada cuatro años según su política de paz, no tuvo el concepto del Consejo de Política Criminal.



De hecho, esta había sido una de las observaciones de la Procuraduría. "Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el mismo era allegado".

La Ley 418, de la 'paz total', fue sancionada por el presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

"Es cierto que no llegó el concepto de la comisión asesora de política criminal, pero también es verdad que no es obligatorio para el Congreso. Es una opinión que se puede o no acoger", explicó el ponente en la Cámara, el representante por el Pacto Histórico Alirio Uribe.



Pero este no sería el único vicio que habría cometido el Legislativo en el trámite del proyecto de ley, el cual tuvo sus primeros debates en comisiones primeras conjuntas y posteriormente pasó a las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.



Otra de los posibles vicios de trámite están relacionados con los artículos 2, 12 y 18 que habrían violado el principio se consecutividad. Es decir, no se discutieron desde el inicio del curso del proyecto en el Congreso, por lo que se estaría violando la ley.



Gustavo Petro, presidente de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y Antonio García, comandante del Eln. Foto: Efe

El artículo 2, por ejemplo, establece con cuáles grupos de podrán adelantar negociaciones de paz, que son los de origen político, y con cuáles se puede adelantar acercamientos y conversaciones para su sometimiento a la justicia. En el primer grupo clasifica la guerrilla del Eln mientras que en el segundo está el 'clan del Golfo', por ejemplo.



"Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento", dice el articulado.



El artículo 12 "determina que los entes territoriales que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, estén recaudando el tributo creado con fundamento en el artículo 8 de la ley 1421 de 2010, y cuyo hecho generador sea en el caso de los departamentos la suscripción a un servicio público domiciliario, o de los municipios, los bienes raíces, sujetos al impuesto predial, podrán continuar cobrándolo con base en las condiciones definidas en sus ordenanzas o acuerdos".

📣 #Atención: La PAZ es un Derecho y un Deber. Confiamos en la Sabiduría de la @CConstitucional de Colombia.



Ley de #PazTotal prorroga la Ley 418 de 1997, que ha sido prorrogada durante 25 años, en esa ocasión contiene los nuevos criterios y escenarios que #LaPazNecesita



Ver 🧵 pic.twitter.com/XBiMEhifc4 — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) June 27, 2023

El 18, por su parte, establece la paz con la naturaleza. "La paz total como política de Estado deberá comprender la paz con la naturaleza. Los acuerdos de paz o términos de sometimiento a la justicia podrán contener, como medida de reparación, la reconciliación con la naturaleza".



Pero los ponentes aseguran que la inclusión de estos artículos se hizo desde el inicio de la discusión y todo quedó debidamente registrado.



"Esta ley se tramitó conforme a los parámetros de la Ley 5ta. "Sí hubo consecutividad de todo lo que se discutió y tramitó. Hubo proposiciones de todos los partidos y bancadas, hubo proposiciones que fueron acogidas. Hubo artículos sustitutivos", aseguró el representante Uribe.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA