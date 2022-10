Las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia revelaron que, en el proyecto de la ley de Orden Público, que cursa actualmente en el Congreso, hay un artículo que exclusivamente tiene el propósito de liberar a los jóvenes de la 'primera línea' que se encuentran en la cárcel señalados de actos vandálicos durante la protesta social.



Cabal afirmó que, en uno de los articulados del proyecto de ley de ‘paz total’, se le entregan facultades de parte del Ministerio de Justicia al presidente, en este caso, Gustavo Petro, para indultar a las personas que hayan sido condenadas en el marco de las protestas.



“Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, señala el artículo 17 del Capítulo IV del proyecto de ley.



El documento indica que el ministro de Justicia, en este caso Néstor Osuna, debe entregarle al presidente un listado de las personas que se podrían beneficiar de esta medida.

El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá entregarle al presidente de la República el listado de las personas que pueden ser beneficiarias de esta medida

“El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá entregarle al presidente de la República el listado de las personas que pueden ser beneficiarias de esta medida”, dice el parágrafo de este artículo.



“Pretende que el presidente pueda indultar a todos los de la primera línea, es decir, no contentos con que casi acaban con el país, entonces los van a sacar de la cárcel”, sostuvo, por su parte, Paloma Valencia.



Este artículo ya había sido criticado por el también senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, quien el pasado 6 de agosto afirmó:



“Preocupan los beneficios y diálogo político con narcotraficantes, el indulto de la primera línea y el perdón social a los criminales. Eso no es paz total, es impunidad total”.



La liberación de los jóvenes es una promesa del presidente Petro hecha en la campaña y confirmada incluso el día que ganó las elecciones.



En efecto, Petro en medio de su discurso en el Movistar Arena le solicitó a la Fiscalía liberar a los jóvenes capturados de la primera línea y a la Procuraduría restituir a los alcaldes sancionados.



“Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. Liberen a los jóvenes. Yo le solicito a la Procuradora que restituya a los alcaldes elegidos por elección popular. No es el momento de los odios. Este gobierno que está por comenzar es un gobierno por la vida, es un gobierno que construirá a Colombia como una potencia mundial de la vida”, dijo en su momento.



