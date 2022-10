El Senado y la Cámara de Representantes discuten ese miércoles la prórroga y modificación de la ley 418, cuya aprobación es fundamental para alcanzar la llamada paz total propuesta por el presidente Gustavo Petro.



Esta ley permite al Gobierno realizar negociaciones con grupos armados de origen político, como la guerrilla del Eln, así como adelantar procesos de sometimiento con bandas criminales.



Ya esta ley fue aprobada hace unas semanas por las comisiones primeras conjuntas, las cuales tuvieron largos debates para su aprobación.



El texto que ya fue aprobado y que discuten las plenarias plantea, entre otras cosas, la suspensión de órdenes judiciales de los representantes de estos grupos, creación de regiones de paz en municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los municipios más golpeados por el conflicto y territorios con presencia de organizaciones criminales y la creación del servicio social, una alternativa al servicio militar.



Vamos hacia un país diferente con un servicio militar social. Los jóvenes escogerán entre uno y el otro", explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada, durante el primer debate.



"Colombia, nosotros y nosotras, no podemos estar condenados a vivir en medio de la violencia. Siempre podemos buscar el desarrollo de la paz en este país", dijo el senador Ariel Ávila, uno de los ponentes, durante el primer debate.



La oposición ha dicho que no se debe negociar con el Eln, por ejemplo, sino que se debe hablar de sometimiento, así como con los otros grupos ilegales.



"Se deben hacer acercamientos para el desarme", aseguró la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia y aclaró que en este caso no se habla de acuerdos de paz, pues "no tienen naturaleza política".



Otro de los puntos que preocupa sobre esta iniciativa es un artículo que exclusivamente tiene el propósito de liberar a los jóvenes de la 'primera línea' que se encuentran en la cárcel señalados de actos vandálicos durante la protesta social.



Según reveló la senadora María Fernanda Cabal, en uno de los puntos del proyecto de ‘paz total’, se le entregan facultades de parte del Ministerio de Justicia al presidente, en este caso, Gustavo Petro, para indultar a las personas que hayan sido condenadas en el marco de las protestas.



“Facúltese al presidente de la República para que, en el marco de la política de Paz Total, pueda otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”, se lee en el artículo 17 del Capítulo IV del proyecto de ley.



Esta gestión contaría con la intermediación del ministro de Justicia, en este caso Néstor Osuna, quien deberá entregarle al presidente un listado de las personas que se podrían beneficiar de esta medida.



Por ahora, se espera el avance de este proyecto en el Legislativo, prioritario para las iniciativas que busca implementar el gobierno Petro.



REDACCIÓN POLÍTICA