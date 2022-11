Con 63 votos a favor y 4 en contra, el Senado, y 128 positivos y 7 negativos, en Cámara, este jueves se aprobó la conciliación de la prórroga y modificación de la Ley 418 –también conocida como ley de orden público–, principal marco jurídico de la llamada ‘paz total’ que plantea el presidente Gustavo Petro.



Ahora, la ley será enviado a la Casa de Nariño a fin de que el presidente Petro lo sancione.



Esta ley de orden público, que cada cuatro años es prorrogada y modificada por el gobierno de turno, permite al jefe de Estado avanzar en el concepto de ‘paz total’, pues está enfocada en desmovilizar grupos ilegales de origen político, someter a estructuras criminales de alto impacto, consolidar la paz en las regiones e implementar los acuerdos de paz firmados en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.



“Es una ley que, básicamente, lo que entrega son instrumentos al Presidente de la República, al alto comisionado para la Paz, al Gobierno Nacional y permitirá caminar para lograr la ‘paz total’ en Colombia”, comentó el ministro del Interior, Alfonso Prada, tras la aprobación de la conciliación en el Senado.



Debate de la paz total con los ministros de Justicia y Defensa.

Explicó que esta es una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, la posibilidad de hacer enfoques parciales y que crea unas condiciones para que haya una coordinación de gobierno para “apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones, conversaciones. Vamos a construir esa paz colectivamente con la sociedad civil, con los sectores económicos, con los líderes y lideresas sociales...”.



Una vez sancionada la ley, que se espera sea en los próximos días, comenzarán los diálogos de paz con la guerrilla del Eln. Incluso, según ha conocido este diario, una vez la 418 sea ley, se conocerán quiénes serán los representantes del Gobierno Nacional en la mesa de diálogo, que comenzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero se estancaron en la administración de Iván Duque, entre otras cosas, tras el atentado a la Escuela de Policía General Santander en el que murieron 22 cadetes.



Tras la aprobación de los textos de Senado y Cámara, los seis ponentes, tres por cada corporación, acordaron que son 11 artículos de la Cámara y nueve de Senado.

La base del proyecto es que permite hacer negociaciones y diálogos para sometimiento con los grupos ilegales.



El texto, en el artículo cinco, indica que se podrá adelantar “acercamientos” y “conversaciones” con estructuras ilegales de alto impacto que “demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho”.



En ese sentido, se suspenden las órdenes de captura de quienes estén negociando y demuestren verdadera voluntad de dejar las armas, por ejemplo, un cese del fuego efectivo.



Uno de los puntos más debatidos de dicho texto fue que no se cerró la puerta a volver a negociar con “desertores de la paz”. Es decir, quienes firmaron el acuerdo de paz en 2016 pero volvieron a delinquir, como alias Iván Márquez.



Pero el Gobierno insiste en que la ‘paz total’ se debe hacer con todos los grupos armados porque, de lo contrario, seguirá el baño de sangre al que ha estado sometido el país durante más de 50 años.



Sin embargo, la iniciativa que fue conciliada también busca consolidar la paz y no solamente habla de desmovilizar y someter a los ilegales. Por eso tiene otros aspectos claves. Uno de esos es el servicio social como alternativa al servicio militar.



El Gobierno y los ponentes han insistido en que el servicio militar obligatorio no se acaba, pues está contemplado en la Constitución, sino que es una alternativa al sistema actual. Con esta novedad, los jóvenes podrían elegir trabajar con víctimas, así como proteger el medioambiente.



Otro de los puntos es que a través del Plan Nacional de Desarrollo –que el Gobierno Nacional está construyendo– y de los planes de ordenamiento territorial se garantizarán los recursos para la paz, pues deben contemplar proyectos y políticas públicas enfocadas en la construcción de paz.



También se contempla la creación de regiones de paz. El jefe de Estado constituirá unas zonas para priorizar diálogos y buscar soluciones a los problemas de derechos humanos. Pero, aclara la 418, no son zonas de despeje.



También se crea el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y se garantiza que quienes entreguen las armas no solo repararán a las víctimas, también lo harán con el medioambiente.