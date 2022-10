Con un duro pulso sobre la posibilidad de abrirles la puerta a disidentes como alias Iván Márquez para adelantar un nuevo proceso de negociación, la Cámara de Representantes aprobó en la noche de este miércoles la Ley 418, un proyecto bandera del Gobierno Nacional porque es el principal marco jurídico para alcanzar la llamada ‘paz total’.



El debate se inició pasadas las dos de la tarde y solo faltaban dos artículos por votar, pues la plenaria del martes fue levantada pasadas las 10 de la noche.



Sin embargo, gran parte de la discusión se centró en varias proposiciones que pedían que con la ‘Segunda Marquetalia’, grupo disidente de ‘Iván Márquez’, así como con otros llamados “desertores de paz”, solo se deben llevar a cabo acercamientos para su sometimiento.



“Tengo que decir que me siento personalmente traicionado por un señor que se sentó aquí atrás que se llamaba ‘Jesús Santrich’, que me siento traicionado por esos que dejaron el proceso de paz y que traicionaron a este Congreso y a esta Nación y que nos ha costado lágrimas de sangre tener que ver a ‘Iván Márquez’ a ‘Santrich’ y al ‘Paisa’ de nuevo en la delincuencia”, afirmó el representante liberal Juan Carlos Losada, quien insistió en que el acuerdo de paz dice que quienes no cumplan con este deben responder a las reglas de la ley colombiana.



Pero el ministro del Interior, Alfonso Prada, comentó que sacar a los “desertores” de diálogos “elimina la mitad de las posibilidades de la ‘paz total’ ”.



“Una sola estructura que puede estar conectada a ‘Iván Márquez’ es una estructura que puede estar movilizando a 1.200 combatientes en terreno”, explicó el ministro. Por eso el Gobierno considera necesario dialogar con todos estos grupos.



Este pulso ya se había vivido en el debate de la Ley 418 el lunes, en el Senado –donde fue aprobada–, cuando el senador Humberto de la Calle pidió que no se negocie con quienes traicionaron la paz, pero las mayorías y el Gobierno no apoyaron la propuesta. Lo mismo sucedió en la Cámara de Representantes.



Así las cosas, el texto que pasará a sanción presidencial una vez haya conciliación entre los aprobados en las dos cámaras del Congreso no incluirá ningún impedimento para negociar con la ‘Segunda Marquetalia’.



Alfonso Prada y los ponentes de la Ley 418.

Esta ley es fundamental para el programa de paz que quiere consolidar el presidente Gustavo Petro, pues da vía libre al Ejecutivo para adelantar negociaciones de paz con grupos de origen político, así como hacer acercamientos para que estructuras criminales de alto impacto se desmovilicen.



Y para el Gobierno ha sido prioritaria su aprobación para poder comenzar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln, los cuales se iniciarían en las primeras semanas de noviembre. Incluso, una vez la 418 sea sancionada por el jefe de Estado, se conocerían quiénes serán los negociadores del Estado colombiano con este grupo.



El grueso del articulado en ambas cámaras coincidió, pero hay unos puntos diferentes, por lo que deberá haber conciliación, la cual debe ser en los próximos días. Y según comentó Prada, van a “sugerir” que se apruebe el de la Cámara.



Uno de los puntos más sensibles en este aspecto es la creación de un servicio social para la paz, el cual se hundió en el Senado porque el Pacto Histórico y la coalición de gobierno no contaban con las mayorías en ese momento en la plenaria. Pero en la Cámara de Representantes, en el debate del martes, fue revivido.Este artículo habla de crear una alternativa al servicio militar obligatorio y busca que los jóvenes trabajen con las comunidades.



El Gobierno ha insistido en que no se trata de desmontar el servicio militar ni debilitar a la Fuerza Pública, sino de crear alternativas que sean apropiadas para el modelo de país que se está elaborando bajo una política de ‘paz total’.



Debate de la paz total.

Incluso, cuando la Cámara lo revivió, el presidente Petro lo celebró en su cuenta de Twitter: “Muy bien por la Cámara de Representantes por defender los artículos del servicio social para la paz, para la juventud. Indudablemente abrir las posibilidades a la juventud es el mejor camino de Colombia”.



De otro lado, en la Cámara se incluyeron nuevos artículos, como los que hablan de “paz con naturaleza”, que indica que la política debe contener reparación y reconciliación con la naturaleza. Además, se adicionó que cuando haya acuerdos se deben publicar a los 10 días siguientes para un adecuado debate en la opinión pública.



Entre los puntos claves de esta ley se destaca, además, la creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, así como regiones de paz en municipios del Pdet.



“Este es un mensaje a Colombia de que la votación popular que llevó a Gustavo Petro a ser presidente de Colombia y a Francia Márquez a la Vicepresidencia con el enorme compromiso de buscar una ‘paz total’ que comienza a hacerse realidad con la aprobación que ustedes le hacen a este texto, que esperamos que en muy pocos días se sancionado. Este es el inicio para pasar la página del baño de sangre”, afirmó Prada al finalizar el debate.