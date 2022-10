Con un duro pulso sobre la posibilidad de abrirles la puerta a reincidentes como alias Iván Márquez para adelantar un nuevo proceso de negociación, la Cámara de Representantes adelanta esta tarde el debate de la Ley 418.



Y la plenaria acaba de abrir la puerta para negociar con los llamados "desertores".



El debate se inició pasadas las dos de la tarde y solo faltaban dos artículos por votar. Sin embargo, gran parte de la discusión se ha centrado en varias proposiciones que pedían que con la Segunda Marquetalia, grupo disidente de ‘Iván Márquez’, así como con otros llamados “desertores de paz”, solo se deben llevar a cabo acercamientos para su sometimiento.



“Tengo que decir que me siento personalmente traicionado por un señor que se sentó aquí atrás que se llamaba ‘Jesús Santrich’, que me siento traicionado por esos que dejaron el proceso de paz y que traicionaron a este congreso y a esta Nación y que nos ha costado lágrimas de sangre tener que ver a ‘Iván Márquez’ a ‘Santrich’ y al ‘Paisa’ de nuevo en la delincuencia”, dijo el representante liberal Juan Carlos Losada, quien insistió en que acuerdo de paz dice que quienes no cumplan con este deben responder a las reglas de la ley colombiana.

Ministros en el debate de la paz total Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

El ministro del Interior, Alfonso Prada, comentó que sacar a los “desertores” de diálogos, “elimina la mitad de las posibilidades de la ‘paz total’ ”.



“Una sola estructura que puede estar conectada a ‘Iván Márquez’, es una estructura que puede estar movilizando a 1.200 combatientes en terreno”, explicó el ministro”.



Por eso afirmó que es necesario dialogar con todos estos grupos, pues de no hacerlo será muy complejo alcanzar la ‘paz total’ propuesta por el presidente Gustavo Petro y, por el contrario, abre la puerta a seguir en guerra.



Este pulso ya se había vivido en el debate de la Ley 418 el lunes, cuando el senador Humberto de la Calle pidió que no se negocie con quienes traicionaron la paz, pero las mayorías y el Gobierno no apoyaron la propuesta.



Aunque falta que la Cámara apruebe toda la ley y que se dé la conciliación entre los textos aprobados en las dos corporaciones, ya no se podrá incluir la imposibilidad de entablar diálogos de paz con 'Márquez' y no hablar exclusivamente de sometimiento con él y su disidencia.