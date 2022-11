De las 310 personas asesinadas este año en Arauca por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las desmovilizadas Farc y el Eln, 110 han sido atacadas en Saravena, el segundo lugar más poblado del departamento tras su capital.



Diálogo entre líderes de Arauca y senadores. Foto: Prensa Iván Cepeda.

El Auditorio Leonel Goyeneche Goyeneche del municipio acogió, por esos motivos, a senadores de las comisiones de Paz, Derechos Humanos y Segunda Constitucional para que escucharan las solicitudes y alertas de los araucanos sobre el conflicto que libran ambas estructuras armadas en la región.



Y, debido a la voluntad que han mostrado anteriormente ambos grupos para negociar en el marco de la 'paz total', el senador Iván Cepeda hizo un llamado a un cese multilateral al fuego. "Creemos que esas declaraciones que muestran intención de paz deben estar acompañadas de hechos", explicó.



Además, exhortó a que ambos grupos abran espacios de interlocución, en aras de "que haya cuanto antes un acuerdo humanitario".



Para respaldar esa postura, Jahel Quiroga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que "no hay derecho a que grupos armados insurgentes ataquen a la población civil, una población a la que se deben".



En búsqueda de soluciones y de darle voz a la comunidad asistente, la senadora Gloria Flórez, quien preside la Comisión Segunda, aseguró que el encuentro tenía como función "recoger las distintas iniciativas que han forjado durante años para salir de la encrucijada de la violencia".



Los araucanos les expusieron su problemática a los senadores

A la cita también acudieron Wilfredo Gómez, alcalde de Saravena, y la gobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios, quienes no estuvieron exentos de críticas provenientes de una de las asistentes.



"Los mandatarios regionales no asumen su responsabilidad de proteger la vida", señaló Lidia Afanador, del Sindicato del Agro Araucano. Adicionalmente, Afanador hizo la petición de que Arauca tenga dedicado un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de que el departamento deje de ser usado como "laboratorio de guerra".



Sin embargo, la gobernadora hizo eco del último punto mencionado por Afanador y enfatizó en que "la paz debe ir de la mano con una inversión social".



En otro momento, aunque se mostró agradecido con la presencia de los senadores y mandatario locales, Miguel Rodríguez, del gremio de transportadores de Arauquita, solicitó que el Gobierno nacional haga presencia efectiva en la zona.



"Les agradecemos la presencia, pero solicitamos que desde el orden nacional se ponga freno a esta situación", dijo.



"La pandemia de la violencia en Arauca es cíclica", sentenció Jorge Andrés Fonseca, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca.



