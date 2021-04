Partidos muestran sus cartas para la reforma tributaria

El presidente Iván Duque, en diálogo con EL TIEMPO este domingo anunció que está dispuesto a buscar un consenso para sacar adelante la reforma tributaria radicada en el Congreso. Y sectores políticos están diciendo que sí están listos a concertar, pero con cambios profundos en el proyecto o a partir de uno nuevo.

Duque fue claro al señalar que este proyecto es urgente para que Colombia pueda mantener la protección a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas.



El mandatario dijo que el Gobierno llega al Congreso para que “allí se pueda dar un proceso constructivo” y en ese sentido les hizo un llamado a los congresistas para que lleven sus propuestas “y que todos juntos construyamos una reforma”.



Tras este llamado se empezaron a ambientar las propuestas que hay alrededor del tema.



Uno de los primeros en plantear alternativas para el consenso fue el propio Centro Democrático, el partido de Duque.



Los uribistas plantearon un “texto sustitutivo” de siete puntos, que el propio expresidente Álvaro Uribe lo calificó como la “propuesta para contribuir al consenso de los partidos y del Gobierno” en la discusión del proyecto.



Mientras tanto, por lados de ‘la U’, su directora, Dilian Francisca Toro, confirmó que no votarán esta reforma y consideró necesario construir una contrarreforma para lo que invitó a todos los sectores a hacer un acuerdo, “una tregua política, un gran pacto nacional”.



En las toldas liberales, el expresidente César Gaviria se mantiene en que no acompañarán el proyecto, que no lo votarán.



Pero el senador Mauricio Gómez Amín, de las comisiones económicas, planteó que haya una nueva propuesta de reforma tributaria, “que sea fruto del consenso de todas las fuerzas políticas presentes en el Capitolio”.



La propuesta de Gómez es la misma que tiene un importante grupo de congresistas que no está de acuerdo con el proyecto de reforma que presentó el Gobierno, pero que sí consideran necesario un texto que se ajuste a las necesidades y a la situación actual del país.



Es así como por ejemplo, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical), que es uno de los coordinadores ponentes de la iniciativa, dijo que lo que se está planteando sí es una concertación con el Gobierno, pero no sobre el proyecto actual sino sobre uno nuevo.

Satanizada

“Los colombianos ya tienen satanizada esta propuesta, por eso se debe trabajar sobre otra. Esta deben retirarla”, señaló Aguilar.



“La posición del Gobierno es que los consensos están dados para que se construyan a través de las discusiones y los aportes de las bancadas en el Congreso, que es el escenario donde se mejoran los proyectos”, dijo Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.



De todas maneras, para mañana están convocadas las comisiones conjuntas terceras y cuartas del Congreso para iniciar el estudio de la reforma tributaria.



Y ahí va a quedar en claro qué tanto futuro tiene la iniciativa o qué tan sencilla será la concertación o qué tan peluqueado puede terminar el proyecto.



