La decisión de Colombia de no asistir a la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se condenaron las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua generó este lunes toda una polémica en círculos políticos y diplomáticos nacionales y provocó citaciones al Congreso al canciller, Álvaro Leyva, para que explique las razones de esta determinación.



Una vez confirmado que el Gobierno Nacional adoptó la decisión de no estar en la cita multilateral, las voces que le exigieron a la Cancillería que explique las razones comenzaron a crecer.



El pasado 12 de agosto, en Washington, se llevó a cabo una sesión del Consejo Permanente de la OEA en la que se aprobó mayoritariamente una resolución que condenó las agresiones a diferentes estamentos en Nicaragua por parte del gobierno del presidente de ese país, Daniel Ortega.



La decisión de los países de la región estuvo motivada, entre otras razones, en informes como el de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los que se cotejaron denuncias contra algunas acciones del gobierno de Ortega.



Sin embargo, Colombia y Nicaragua fueron los únicos dos países que no estuvieron en esa sesión y, hasta el fin de semana, ningún funcionario del gobierno de Gustavo Petro había explicado las razones para ello.



El pasado fin de semana y mediante un recurso judicial, el director de Asuntos Políticos Multilaterales y encargado de funciones del Viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de Colombia, Juan José Quintana, comenzó a despejar las dudas.

Álvaro Leyva asumirá como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Petro.

Según Caracol Noticias, Quintana afirmó que la convocatoria a la OEA fue recibida y consultada al Ministerio de Exteriores, en cabeza de Leyva, y que la decisión fue “la no participación” de Colombia en esa reunión.



“Las razones por las cuales se tomó la decisión relativa a la no participación de Colombia en la sesión del Consejo Permanente del 12 de agosto se relacionan con delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, respondió el funcionario de la Cancillería al recurso judicial.



Esto se traduce en que Colombia fue convocada a la OEA, el canciller Leyva estaba informado y la decisión fue no asistir.



Este episodio se presentó en momentos en los cuales Colombia vive un litigio limítrofe con Nicaragua, en medio del cual la Corte de La Haya instó a los dos países a buscar un acuerdo sobre la frontera marítima, el cual está en veremos.



Tras confirmarse la decisión de la inasistencia de Colombia a la condena contra Nicaragua, varios sectores políticos citaron a Leyva al Congreso para que explique “los delicados aspectos de política exterior” que motivaron esta determinación.



El reproche más fuerte provino del Centro Democrático, partido opositor del gobierno de Petro y el cual anunció que promoverá una moción de censura contra el Canciller.

Entre las razones de los uribistas está que Leyva “dio la orden a la ministra plenipotenciaria de ausentarse y no participar” en la sesión en la que se condenó al gobierno de Ortega.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

“La ausencia del delegado colombiano ante la OEA, por instrucción del Canciller, reivindica las prácticas antidemocráticas y violaciones de los derechos humanos que ha cometido la dictadura en Nicaragua”, manifestó la bancada del Centro Democrático.



Por el momento no se ha definido si este recurso será promovido en el Senado o en la Cámara ni tampoco su fecha de realización.



Cambio Radical, partido político que estaría en la independencia respecto a Petro, también anunció que exigirá respuestas de Leyva.



El representante a la Cámara de ese partido Víctor Andrés Tovar instó a su bancada a citar a Leyva a un debate de control político.



“Nuestras relaciones internacionales se basan en el respeto a la autonomía de los países, pero también en el respeto a los derechos humanos y la democracia. Un gobierno que se anuncia como ‘humano’ no puede salir a defender o exculpar a una dictadura”, dijo Tovar.



Desde el Pacto Histórico, la bancada que respaldó a Petro a la Presidencia, también hubo reacciones. El presidente del Congreso, Roy Barreras, elegido en esa plataforma política, afirmó que su “opinión personal es que Ortega es un dictador” y que cree “que viola todos los derechos humanos”.



“Es la opinión personal desde el Congreso, así algunas otras personas piensan que no lo es”, agregó el congresista, uno de los más fuertes apoyos de Petro en el Capitolio.



Barreras agregó que su tarea es “señalar que, si resulta indispensable para los intereses de Colombia conversar, inclusive, con regímenes que no son democráticos, se debe hacer, pero sabiendo que se habla con un dictador”.

Sobre la moción de censura que dicen presentará la oposición contra el canciller @AlvaroLeyva: pic.twitter.com/J32kBWq0Ep — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 29, 2022

Sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, el presidente del Senado dijo tener una posición clara desde siempre: “Los gobiernos tienen la obligación de mantener equilibrio en los grandes intereses nacionales. Colombia tiene un conflicto limítrofe marítimo con Nicaragua. Es potestad del Gobierno manejarlo de la manera que piense es más útil para los colombianos”.



Iván Cepeda, senador por el Pacto Histórico e integrante de la Comisión Segunda –encargada de política exterior– afirmó que la oposición es “libre” de hacer los debates y las mociones de censura que tenga a bien tramitar, pero que “debería hacerlo de manera seria”.



Cepeda agregó que este tipo de recursos no deben promoverse “sobre rumores o intuiciones, sino sobre hechos, porque si no corre el riesgo de desgastar la poca credibilidad que merece una fuerza política que dejó al país como lo ha dejado: en un estado de postración y grave crisis”.



“Bienvenida la moción. La atenderemos en el Congreso y, seguramente, el canciller Leyva, que es un hombre muy solvente, tanto en su actividad como canciller y como figura pública, dará todas las explicaciones necesarias”, afirmó el congresista de izquierda.



En la discusión terció el exembajador de Nicaragua en la OEA Arturo Mcfields, quien cuestionó el silencio de Colombia ante esta situación y se preguntó por qué solo hasta ahora se está conociendo la verdad.



“No entiendo por qué (Colombia) no puede condenar cosas tan elementales. Y lo más triste es que tuvieron que pasar quince días para que la verdad saliera de las tinieblas”, le dijo el exdiplomático a Caracol Radio.



Lo cierto del caso es que el actual gobierno parece enfrentar su primera crisis política a menos de un mes de haberse posesionado.