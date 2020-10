Partidos, a la espera de una audiencia ante reforma de la salud

Una audiencia pública que todavía no tiene fecha será definitiva para determinar el futuro del proyecto de ley de reforma a la salud que se tramita en el Congreso.



La iniciativa fue presentada en el Senado el pasado 20 de julio con la firma de varios congresistas de Cambio Radical y el acompañamiento de otros partidos políticos.



Hace algunas semanas el Gobierno Nacional envió mensaje de urgencia para el proyecto, por lo que su trámite comenzó por las comisiones séptimas de Senado y Cámara.

Sin embargo, las críticas de varias organizaciones médicas y de usuarios y de distintos gremios de la salud pararon el trámite de la iniciativa, la cual, ni siquiera, tiene ponencia para primer debate.



Frente a esto se tomaron dos decisiones: la primera, que haya ponentes de varios partidos políticos, y la segunda, realizar una audiencia pública para escuchar todas las voces alrededor de las reformas que se requieren en el campo de la salud y luego definir el camino a seguir.



La idea es que después de esta audiencia pública las bancadas tengan más luces sobre lo que debería tener este proyecto y puedan tomar decisiones sobre su apoyo o su rechazo al mismo.



De entrada, algunos senadores están preparando una ponencia negativa al proyecto, la cual propondría su archivo. Sin embargo, hasta que la audiencia no se dé, no sabe si los partidos la apoyarán o no.

El senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa ha manifestado algunos puntos positivos y por los que debería continuar su trámite.



Entre ellos, que el proyecto “trata de equiparar en su articulado lo que es el régimen subsidiado y el régimen contributivo” y que “se crea una línea de medicina familiar, que es positivo”.



Para Motoa, “es natural” que un proyecto como la reforma a la salud “genere debate, inquietudes y se presenten observaciones por parte de la ciudadanía, agremiaciones médicas, ligas de usuarios y colombianos en general”.



El congresista ha pedido también que tanto la audiencia como los debates a este proyecto se hagan de manera presencial.



En la otra orilla, el senador por el Polo Alberto Castilla afirmó que la iniciativa “no efectúa un cambio al sistema de seguridad en salud” y que, por el contrario, “profundiza la privatización” en esta área.

