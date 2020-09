Partido Liberal hace retirar acuerdos sobre explotación de Santurbán

El Partido Liberal, en plenaria del Senado, hizo retirar dos acuerdos con Emiratos Árabes Unidos que estaban relacionados con la explotación del páramo de Santurbán.

El senador Miguel Pinto le pidió a la plenaria del Senado no estudiar esos convenios hasta no aclarar las condiciones con las que ese país quiere explorar territorios en Colombia como el páramo, del cual, en días pasados, el Partido se convirtió en defensor con el fin de preservarlo.



La corporación, encabezada por el expresidente César Gaviria, plantea demandar ante cortes internacionales la opción exploratoria que tendrían algunas multinacionales sobre Santurbán.

#SanturbanNoSeToca Partido Liberal hace retirar del orden del día del Senado dos acuerdos con Emiratos Árabes sobre explotación minera en el Páramo de Santurban

“No vamos a permitir que sigan llevándose nuestra agua y nuestros recursos, el Partido Liberal hizo aprobar una ley para que no se explore en páramos y reservas naturales que hoy se quieren pasar por la faja, no se los vamos a permitir “, indicó el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, al anunciar que, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serán radicadas sendas denuncias para salvar el páramo.



Según el medio ‘La Opinión’, el Partido Liberal creó una comisión con el fin de hacerle seguimiento a la preservación del páramo. Entre los que la integran aparece Manuel José Cepeda, Manuel Rodríguez y 10 congresistas liberales.La demanda ante la Corte IDH será radicada la próxima semana.

“El Partido Liberal reitera que se une a todos los esfuerzos de la sociedad civil para defender y proteger el páramo de Santurbán, a lo que están obligados todos nuestros militantes, con especial responsabilidad de nuestros corporados en concejos municipales, asambleas departamentales y el Congreso de la República”, aseguró Gaviria en un comunicado.

