El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, confirmó este miércoles que su partido respaldará la agenda legislativa del presidente electo Gustavo Petro.



"La intención del partido liberal de junto al Pacto Histórico y el Partido Verde conformar la coalición de Congreso", dice el comunicado.



(Lea también: ¿Por qué es tan importante el encuentro de este jueves entre Duque y Petro?)

Pronunciamiento del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo sobre las relaciones políticas y legislativas del Partido Liberal con el nuevo presidente de Colombia, @petrogustavo : @PartidoLiberal / https://t.co/rSHtgRc6U0 — Partido Liberal (@PartidoLiberal) June 23, 2022

La intención del partido liberal de junto al Pacto Histórico y el Partido Verde conformar la coalición de Congreso FACEBOOK

TWITTER

"Esto le permitirá al presidente electo superar un escollo político, y poder demostrar que tendrá a su favor una coalición que le posibilite ejercer su condición de partido triunfante en la elección presidencial, además de contar con la posición de presidente del Senado, esencial para poner en marcha su plan de gobierno", agrega el documento firmado por César Gaviria.



El Noticentro, de CM&, ya había anticipado que el liberalismo estaba dispuesto a apoyar a Alexánder López como presidente del Congreso. El también senador Roy Barreras, mano derecha de Petro en la campaña electoral, aspira a la Presidencia de la Cámara Alta.



Incluso López aseguró a CM& que el apoyo de los liberales era "contundente".

No es nuestra intención dificultar el trámite de la agenda legislativa gubernamental. No seremos un partido de oposición FACEBOOK

TWITTER

En el comunicado, el Partido Liberal agrega que "en una eventual participación en la coalición de gobierno, estamos en disposición de esperar la posición referente a nuestra participación y representación política del presidente electo".



"Esto nos permitirá tomar una decisión sobre la manera como vamos a colaborar con el gobierno Petro. En todo caso, no es nuestra intención dificultar el trámite de la agenda legislativa gubernamental. No seremos un partido de oposición", puntualiza.



Petro y Gaviria han tenido algunos acercamientos tras los resultados electorales del domingo. Según se conoció, han hablado telefónicamente en tres oportunidades esta semana.



(Además: Duque y Petro se encontrarán mañana en la Casa de Nariño)



Hasta hoy el Pacto Histórico no cuenta con las mayorías, que requieren al menos 55 senadores. Alcanzó 22 curules en Senado, según los escrutinios, y con el apoyo del liberalismo (15 senadores), de los verdes y de otros movimientos independientes se acercaría a las mayorías.



En Cámara, en la que el liberalismo fue la fuerza política más votada, el gobierno de Petro también avanzaría hacia la consolidación de las mayorías necesarias para impulsar su agenda legislativa, aunque seguirá necesitando de otros respaldos.



(Le puede interesar: Petro pide a Duque suspender compra de aviones)



Petro y Gaviria parecen haber superado las tensiones de la campaña, en la que el expresidente liberal terminó apoyando en primera vuelta a Federico Gutiérrez y en segunda, dejó en libertad a sus congresistas.



(Además: Gustavo Petro: ¿quiénes son los tres miembros de su comisión de empalme?)



En el 2018, Gaviria apoyó también al gobierno de Iván Duque, del que terminó distanciado.



ELTIEMPO.COM