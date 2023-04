El ambiente en el Partido Liberal no es el mejor. Este miércoles, 18 representantes a la Cámara de esta colectividad le enviaron una carta al expresidente César Gaviria, jefe del partido, en la cual expresaron su indignación con las decisiones que ha tomado el exmandatario con respecto a la reforma de la salud que tramita el gobierno del presidente Gustavo Petro.



"Recibimos con molestia e indignación la declaración que usted hizo el día de ayer, no solo por el contenido, sino por las improcedentes y antidemocráticas decisiones que se anuncian en la misma", dice la misiva con fecha del 28 de abril.

Los congresistas se refieren puntualmente a un comunicado emitido en la tarde de este martes en el cual el expresidente les dijo a sus congresistas que si votan de manera positiva la reforma de la salud impulsada por la ministra Carolina Corcho.



"Se aplicarán las sanciones que contemplan los estatutos para quienes se aparten de las decisiones que se consideren de bancada. Esto supone a aquellos que reciban nombramientos u otro tipo de prebendas o compromisos de recursos para destinos públicos o privados, que incurren en violación de normas definidas como de bancada. También se sancionará a quienes anuncien o promuevan el desconocimiento de tales decisiones. Asimismo, a aquellos que reciban recursos del Estado y cuyo propósito sea vulnerar las decisiones del Partido Liberal Colombiano, en relación con el proyecto en discusión, recibirán sanciones del mismo tipo", aseguró el exmandatario.



Esta advertencia del jefe del liberalismo, que no fue tenida en cuenta porque la representante María Eugenia Lopera la ignoró y votó a favor de la reforma, fue cuestionada, además, por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que es "lamentable que un liberal vote obligado por los nostálgicos del poder. Sancionar por ejercer la libertad".



Los liberales, además, le dijeron al jefe de su partido que no se ha acordado que el liberalismo votará "de una u otra manera y por eso estamos convencidos de no ir en contravía de los estatutos del Partido Liberal".



Por eso, piden que se convoque a la bancada liberal para discutir la postura del partido frente a la reforma de la salud.



Estos congresistas aseguraron que están convencidos de que el país demanda cambios frente a los cuales la colectividad no puede ser ajena y recordaron que la decisión de se partido de Gobierno se se motivó por la necesidad "de implementar reformas institucionales con miras a consolidar la paz y alcanzar condiciones de equidad con justicia".

Los firmantes

-Olga Beatriz González



-María Eugenia Lopera



-Flora Perdomo



-Elizabeth Jay Pagn



-Wilmer Guerrero



-Jhoany Carlos Palacio M.



-Dolcey Torres



-Octavio Cardona



-Sandra Bibiana Aristizabal



-Kayme Cotes



-Jezmy Barraza



-Monica Bocanegra



-Gilma Díaz



-Juan Carlos Losada



-Álvaro Rueda



-Andrés Calle



-Carlos Ardila