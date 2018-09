Partido Farc presenta denuncia contra congresista del uribismo

Los representantes a la Cámara del Partido Farc Setgio Marín, Luis Alberto Albán y Omar Restrepo este miércoles la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una denuncia en contra del representante del Centro Democrático Samuel Hoyos, por "calumnia agravada, injuria e intigacion a delinquir".

La razón de este recurso, según los denunciantes, fue un trino publicado por Hoyos el 2 de spetiembre en el que asegura que "las Farc, simultáneamente son: partido político y grupo terrorista".



Al respecto, el representante Hoyos, aseguró que lo único que está pidiendo es que "haya claridad" frente a los exjefe guerrilleros que salieron de las zonas de reincirporación y no han comunicado su paradero, entre los que se encuentran Iván Márquez y alias 'el Paisa'.



"No ha habido un pronunciamiento claro de la Farc rechazando que esos miembros del secretariado hoy no comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)", dijo Hoyos.





