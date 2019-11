'La U' anuncia que votará para que el Mindefensa deje el cargo

Después de una reunión de toda la bancada, el partido de 'la U' decidió este miércoles que votará a favor de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero.

La decisión, informó el senador Roy Barreras, quien fue el citante del debate, significa que ya se cuentan con los votos necesarios para que Botero deje el cargo, pues con los 14 senadores de la bancada, serían 67 congresistas que votarían a favor, sumando también a Cambio Radical, el Partido Liberal y la oposición.

Por unanimidad Bancada de la U Senado y Cámara aprueba votar positivamente moción de censura a Mindefensa. Esta decisión hace que se superen los votos necesarios. pic.twitter.com/F6mmlotypE — Roy Barreras U1 (@RoyBarreras) November 6, 2019

"La Bancada de 'la U' me expresa que prefieren votar pública y abiertamente.Que no necesitan votos secretos para votar esta censura. Me piden que retire la petición de voto secreto. Con Ley de Bancadas y decisiones públicas de Cambio Radical, Liberales y 'la U' el voto abierto es seguro", aseveró Barreras.



(Le puede interesar: En bombardeo en Caguán fallecieron ocho menores de edad)



El senador José David Name, también de 'la U', argumentó que "la información traída a la luz en las últimas semanas no admite una postura distinta".

La información a la que se refiere Name es la denuncia que hizo su colega Barreras en la noche de este martes, cuando, en la plenaria del Senado, dijo que en un bombardeo contra las disidencias de las Farc murieron siete menores de edad, hecho que no fue informado por el Gobierno.



POLÍTICA