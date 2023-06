Después de una reunión de bancada para definir su postura frente a la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro el Partido Conservador presentó cinco puntos que son para ellos prioritarios para "defender el derecho de todos colombianos a una pensión digna".



"El partido es consciente que se requiere una reforma pensional. Sin embargo, hay inquietudes que vamos a plantear en el transcurso del debate con proposiciones", aseveró el senador Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.



(Además: Reforma Pensional: ¿aumentan edades de regímenes solidario y semicontributivo?)

La ponencia para realizar el primer debate de la reforma fue radicada este martes y aunque no contó con la firma de los conservadores, hay ambiente para discutir. De hecho, en el Congreso se comenta que de las tres formas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro es la que más consensos tiene.



(Le puede interesar: Estos son los cambios de la reforma pensional: ¿le podrían afectar?)

Facebook Twitter Linkedin

Radicación de la ponencia de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Los cinco líneas azules de los conservadores

1. El régimen de transición debe ser de 780 semanas cotizadas y no de 1.000 como está planteado en el proyecto, además debe permitir que las mujeres desde 35 años y hombres con 40 se beneficien de ésta.



2. Se debe garantizar la protección de los recursos de todos los cotizantes, de manera que el ahorro pensional no se convierta en gasto. Por ello se propone el fortalecimiento del Comité técnico con independencia.



(En otras noticias: Aportes pensionales no podrán financiar planes de gobierno: ponencia de la reforma)



3. Los cotizantes que no cumplan las semanas para pensionarse puedan optar por la devolución de su dinero ahorrado o la renta vitalicia que no sea inferior al valor del pilar solidario.



4. Las multas que se generen del incumplimiento pensional sean destinadas exclusivamente para garantizar la protección a la vejez de los menos favorecidos (250.000 millones/año).



(En contexto: Racero: 'Sería saludable para la democracia que haya libertad para votar las reformas')



5. Para garantizar el fortalecimiento institucional de Colpensiones, se propone que la entrada en vigor sea en el 2026 y no el 2025.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en eltiempo.com