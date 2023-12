Conservadores radican proyecto para reestablecer medidas del decreto de drogas derogado

Tras la polémica por la derogación del decreto sobre el porte y consumo de drogas -el actual gobierno tumbó norla de la pasada administración-, el Partido Conservador radicó este miércoles 20 de diciembre un proyecto de ley con el cual buscan revivir esas medidas, pero esta vez vía legislativa.



"Sin duda, como lo hemos expresado, este decreto Duque era un decreto sano que iba en la dirección de la protección de la niñez, de las familias porque combatía el microtráfico", aseveró Efraín Cepeda, presidente del partido.



Agregó que ese decreto era clave porque le daba poder a la Policía para no permitir el microtráfico "y menos en zonas como parques y aledañas a centros de educación".



"La Policía hoy, sin ese decreto, no podrá actuar, no podrá hacer nada. No estamos hablando de consumo, estamos hablando de microtráfico, de envenenar a nuestros niños. Estamos hablando de protección a la familia. Dosis mínima está regulada, pero el microtráfico es otra cosa, incrementa el consumo", agregó el senador conservador.

Radicación de proyecto de ley sobre porte de drogas. Foto: Prensa Partido Conservador

El proyecto, básicamente, revive dicho decreto del gobierno del presidente Iván Duque, el cual establecía el procedimiento para que la Policía incautara la droga que portaban los ciudadanos, sin importar que fuera disis mínima.



Además, daba vía libre para multar a la persona, así como para destruir el estupefaciente.



La ley, además, establece que "el porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal será judicializado de conformidad con la normatividad vigente".

Drogas. Foto: Efe. Andrés Cristaldo

"En el evento en que el presunto infractor, una vez surtido el trámite del proceso verbal inmediato de que trata el 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia, sea encontrado como responsable de un comportamiento contrario a la convivencia relacionado con el porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, procederá a imponer, en todo caso. la medida correctiva de destrucción del bien, sin perjuicio de las demás a las que hubiere lugar", agrega propuesta de normativa presentada en el Senado.



"¡Cumplimos nuestra palabra! El Partido Conservador radicó su proyecto de ley contra el microtráfico, con el cual, busca proteger a los niños, niñas, jóvenes y sus familias de la amenaza de la droga en espacios públicos. Esto tras la derogatoria por parte del Gobierno Nacional del decreto que prohibía el porte, consumo y comercialización de estas sustancias", agregaron desde la colectividad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA