Los conservadores están en medio de una puja que está al rojo vivo. O más bien, al azul vivo. Esta semana ya se han conocido tres comunicados en los que se manifiestan las distintas posiciones que hay en el interior del partido, y mientras carta viene y carta va, lo cierto es que hay una fractura por decidir quién debería ser el presidente de la colectividad. La contienda tiene dos nombres: Carlos Andrés Trujillo y Efraín Cepeda.



La primera carta se conoció el 7 de febrero y está firmada por varios miembros del partido. En este texto, dirigido al Directorio del Partido Conservador, señalan que es necesario cambiar al presidente de la colectividad, es decir, al senador Trujillo.



Argumentan que esta posición se da porque se están "viviendo momentos de cambio" y es necesario "mantener la congruencia" de la colectividad de cara a las elecciones regionales de este año.



Aunque eso es lo que dice la carta, la historia detrás de esas líneas tiene que ver con la la molestia que hay en algunos sectores del partido frente a la cercanía que ha tomado Trujillo con el Gobierno, al punto de que argumentan que se ha convertido en el vocero del presidente Gustavo Petro dentro de la colectividad.

Cuando Petro ganó la Presidencia, uno de los primeros senadores con los que se reunió fue con Trujillo y eso dio señales de la cercanía que podrían llegar a tener los conservadores. El puente que tendió Trujillo con el Ejecutivo fue tal que logró algo que en Colombia parecía impensable: los conservadores decidieron ser parte de la coalición del primer gobierno de izquierda en el país.



La decisión generó tanta molestia interna, que el presidente de ese momento, Ómar Yepes, renunció. El congresista le dijo a EL TIEMPO en su momento que el Partido Conservador "está en posiciones, por lo menos desde el pasado, antagónicas con las tesis de Petro y tiene que ser consecuente con eso".



Para él, el camino correcto era estar en oposición. Pero los conservadores giraron a la izquierda y quien maniobró el timón fue Trujillo, a quien ahora quieren sacar de la presidencia.



El presidente electo Gustavo Petro y Carlos Andrés Trujillo, senador por el Partido Conservador. Foto: Twitter Carlos Andrés Trujillo

En el comunicado, los críticos, sin embargo, resaltaron la labor de Trujillo. Dicen que supo interpretar "de manera adecuada y democrática la realidad política del país". "Nuestro partido juega un papel fundamental en el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del Estado".



Aseguran que Trujillo, en su papel de vocero, permitió que se abrieran espacios de diálogo frente al programa de gobierno de Petro.



Pero, por otro lado, dicen que ante los "cambios" que se viven es necesario cambiar también la presidencia y el hombre que apoyan para esto es el senador Efraín Cepeda, quien ya ha ocupado este cargo en dos oportunidades. Esos cambios también tienen que ver con las reformas que el Gobierno planea sacar adelante y para las cuales necesita que su coalición, de la que hace parte este partido, esté sin fracturas.



Acá puede leer la carta:

Efraín Cepeda, senador del Partido Conservador. Foto: Prensa Senado

"Es la persona idónea para conducir nuestro curso político en este momento nacional", concluyeron.



Marcos Gómez, quien hace parte del Directorio del Partido Conservador como jefe de juventudes y firmó la carta de respaldo a Cepeda, en diálogo con este diario explicó que aunque se ha hablado de una crisis, no hay ninguna división profunda en la colectividad y que incluso no se puede hablar de la "existencia de dos bandos".



"No es una decisión personal. Es una decisión que se toma para organizar la estrategia que tendrá el partido de cara a las elecciones regionales. El Partido Conservador es fuerte y solo nos estamos organizando", afirmó.

Expone, además, que la inclinación por Cepeda tiene que ver con un tema más de experiencia que les puede ayudar a ganar terreno en las regiones, donde pretenden recuperar parte del terreno perdido en los últimos años.



Según Gómez, la reunión convocada para el próximo miércoles 15 de febrero estaba citada desde hace un tiempo, pero sin duda un tema que se tocará es en manos de quién queda la presidencia.



Lo cierto es que este intento de 'golpe de Estado', como ha sido catalogado por algunos observadores, no cayó bien entre algunos conservadores. Un día después de que se conoció la carta apoyando a Cepeda, el Partido Conservador hizo una publicación en la cual aclaró que "el Directorio Nacional es la única instancia legal y estatutaria del Partido Conservador para tomar decisiones frente a cambios en la mesa directiva".

El senador Carlos Andrés Trujillo. Foto: Partido Conservador

Dicho directorio está conformado por cuatro senadores, cuatro representantes y 10 personas que no son congresistas.



Trujillo, por su lado, se encontraba fuera del país cumpliendo responsabilidades institucionales cuando se conoció la carta. En eso estaba cuando a miles de kilómetros, en Bogotá, se estaba cocinando su salida. Y ante eso, no se quedó quieto.



El senador se comunicó inmediatamente con los miembros del directorio y consiguió ocho apoyos para seguir al frente. Casi la mitad. Además sentenció: "A mi regreso espero hablar en persona con los demás y despejar cualquier duda que ponga en riesgo la unidad de nuestro gran Partido Conservador". Se tiene estimado que Trujillo aterrice a Colombia sobre el mediodía de este jueves.



Entre los nombres que lo respaldan en el Directorio están: Daniel Restrepo Carmona, Nadya Georgette Blel, Wladimiro Córdoba, Patricia Ramírez, Luis Karol León, Juliana Aray Franco, Maria Cristina Eljach y Héctor Mauricio Cuéllar.

Me comuniqué con miembros del Directorio y por escrito me ratifican su apoyo para seguir al frente de la colectividad. A mi regreso espero hablar en persona con los demás y despejar cualquier duda que ponga en riesgo la unidad de nuestro gran Partido Conservador. pic.twitter.com/XfiGyiamZh — Senador Carlos Andrés Trujillo (@SenadorTrujillo) February 9, 2023

Lo curioso acá es que este último, Cuéllar, quien es representante a la Cámara, firmó ambas cartas. Por eso, de acá al próximo miércoles, tanto él como los demás tendrán que definir si ratifican sus apoyos.



Pese a que la división es evidente, en un comunicado que emitió este 8 de febrero, el senador Trujillo asegura: "El Directorio del Partido Conservador se mantiene unido, trabajando de manera articulada y siempre pensando en el bienestar general de los colombianos que depositaron en cada uno de los congresistas su voto de confianza".



Mientras la puja entre los azules avanza, la pregunta que queda en el aire es si con el cambio de presidencia el partido modificaría alguno de sus apoyos hacia el Gobierno Nacional en esta época crucial para las reformas, las cuales necesitan de un apoyo mayoritario para poder avanzar en el Congreso y ser una realidad.



Cepeda ya ha dicho que en caso de ser el nuevo presidente, seguirán apoyando al Gobierno. Eso sí, manteniendo el respeto por las líneas azules y evaluando la conveniencia de iniciativas polémicas como la reforma de la salud, frente a la cual hay serias críticas entre los congresistas del partido.



“Ser partido de gobierno no quiere decir que estemos obligados a votar como notarios la agenda legislativa”, le dijo en días pasados a este diario.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA