El Partido Conservador aseguró que demandará ante la Corte Constitucional el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo que quedó aprobado en la madrugada de este viernes.



El presidente de los conservadores, Efraín Cepeda, aseguró desde la plenaria del Senado que en dicho artículo hay una "figura de expropiación que pondrá en peligro la propiedad privada en el campo rural de los colombianos que hemos defendido en el partido".

🚨Atención| El Partido Conservador demandará ante la Corte Constitucional el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo aprobado hoy, ya que la figura de expropiación que plantea, pone en riesgo la propiedad privada en el campo colombiano. pic.twitter.com/Ni29ZVTIqX — Partido Conservador (@soyconservador) May 5, 2023

El artículo, según el texto aprobado por el Congreso, establece los mecanismos para "facilitar y dinamizar los proceso de tierras por oferta voluntaria".



Según Cepeda, se realizaron unas adiciones en el documento final y le preocupa un apartado del punto cinco, que explica cómo serán los procesos de identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural.



"En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la Agencia Nacional de Tierras adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos agrarios a los que haya lugar", dice el texto.



Para el senador conservador, esto es una figura de expropiación, por eso le pedirán a la Corte que "examine con lupa" lo que quedó plasmado en el documento.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

