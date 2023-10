Partido Comunes presentó proyecto de ley con el que se busca regular el trabajo sexual

La bancada del partido Comunes presentó ante el Congreso un proyecto de ley que pretende regular el trabajo sexual en Colombia y darles las mismas garantías que tienen otros trabajadores en cuanto a las prestaciones de ley.



Según la colectividad, el objetivo de esta iniciativa es "dignificar una labor que ha sido estigmatizada" y garantizar la protección de los derechos de las personas que ejercen esta labor.



"Esta dignificación significa garantías y estas garantías se reflejan en tener un horario laboral, prestaciones sociales, cesantías, vacaciones y derecho a sindicalizarse", apuntó Sandra Ramírez, senadora que lidera la iniciativa.



Se trata del segundo intento por legislar sobre este tema. Armando Benedetti, en 2013, siendo senador del Partido de la U, presentó un proyecto de ley que buscaba regular la prostitución.



En esta ocasión, la construcción del proyecto contó con la participación de organizaciones como la Asociación Sindical de Trabajo Sexual (Astrasex) y no cobijaría a aquellas personas que ejercen la prostitución, también a quienes se dedican al modelaje webcam y a la pornografía.



La iniciativa no ha escapado a las críticas de quienes abogan por la abolición de este oficio o par parte de personas que han sido víctimas de trata.



Por ejemplo, Mary Luz López, sobreviviente de explotación sexual y secuestro, cuestionó a los autores de la iniciativa, la mayoría exmiembros de las extintas Farc.



“Para mí es revictimizante ver que se esté lanzando o tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida, es como una cachetada a mi historia, a lo que viví. Yo soy víctima de secuestro aquí en Medellín por las milicias de las Farc, estoy en el macro caso 01 de la JEP”, contó en una entrevista en Blu Radio.

¡Porque el trabajo sexual es trabajo y negarlo es violencia! ✊🏼💜 pic.twitter.com/vMj9DjmXJT — Sandra Ramírez (@SandraComunes) October 17, 2023

Entre los puntos que aborda el proyecto, se incluye una remuneración que no sea inferior al salario mínimo mensual legal vigente, licencias por luto, de maternidad y paternidad, primas, afiliación a cajas de compensación familiar y día de la familia.



Además, habrá responsabilidades para las personas que pagan por servicios sexuales, como el uso obligatorio del condón y la realización de chequeos médicos periódicos.



"Es importante aclarar que este proyecto no tiene relación alguna con la trata y explotación de personas, es por ello que dentro del contenido del proyecto se hace claridad que no se entenderá el trabajo sexual bajo las conductas tipificadas en el código penal sobre explotación sexual y trata de personas", agregó el senador Omar Restrepo, quien en X señaló que con la iniciativa también buscan proteger a los menor de edad.



Se espera que la iniciativa llegue a la comisión séptima del Senado para iniciar su trámite legislativo.

