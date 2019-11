Sectores políticos piden a Duque reformas y diálogo tras paro nacional

Las multitudinarias marchas de este jueves para expresar su descontento con la administración del presidente Iván Duque ya empezó a tener efectos sobre los sectores políticos.

En las manifestaciones quedó claro el resurgimiento del movimiento social como protagonista de las exigencias políticas, pero estas, contrario a lo que había ocurrido en otras ocasiones, no tienen color político sino que son reivindicaciones ciudadanas que ya han generado remezón en los partidos.



Desde colectividades de centro, de oposición e incluso sectores de gobierno han hecho llamados a que el Gobierno Nacional le abra la puerta al diálogo y a las reformas.

Justamente esta mañana el presidente Iván Duque convocó a un consejo extraordinario de ministros, al que fue invitado el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, con el fin de analizar la situación y empezar a tomar decisiones.



Pero esto no ha cabido bien en todos los sectores, que han pedido un "diálogo abierto". El senador liberal Luis Fernando Velasco quien le dijo al jefe de Estado que "la reunión para reaccionar no es con su gabinete que le dirá lo que usted quiere escuchar, pero no lo qué realmente pasa en el país".

El conocimiento del mundo para entender que Colombia ha cambiado y no es el pais que debe estar en manos de unos pocos caudillos, este país necesita volver a construir sueños colectivos. Señor presidente, usted también está escribiendo la manera como será recordado, y por ello... — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) November 22, 2019

El llamado también vino desde el partido de 'la U', que hace un año se declaró partido de gobierno, aunque al interior hay algunos congresistas que se oponen a ser parte de la bancada del Ejecutivo.



El senador José David Name le pidió a Duque "hacer las reformas que el país requiere".



"Ayer el país hablo con voz clara, el vandalismo fue el ruido de unos cuantos. Hago un llamado al presidente Iván Duque para que escuche a Colombia y convoque a todas las fuerzas políticas nacionales para orquestar las grandes reformas que el país requiere", expresó Name.

Justamente en la noche de este jueves, tras las marchas y un cacerolazo que se extendió rápidamente por varias ciudades del país y fue tendencia global en Twitter, el presidente Duque aseguró que su gobierno está "escuchando a los colombianos".



No obstante, la intervención del jefe de Estado no cayó bien en muchos sectores, que consideran que el Gobierno no está dando soluciones.



"El Gobierno insiste en que su prioridad es el diálogo social y que escucha, pero no dice nada sobre cómo concertar, ni en qué temas está dispuesto a dar un viraje.

Me temo que hasta que no haya auto-crítica, esto sigue", expresó la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus.



Sobre la alocución de Duque también se refirió el representante del Centro Democrático Gabriel Santos quien dijo: "No era para hablar de la forma. Era para hablar del fondo".



Quien salió en defensa del Gobierno Nacional fue el expresidente Andrés Pastrana, quien dijo que las movilizaciones ciudadanas convocadas por sindicatos, estudiantes y partidos de oposición en contra del gobierno del presidente Iván Duque, dejaron luces y sombras.



“El saboteo del transporte desde primera hora en Bogotá y la violencia inducida

en la capital, Cali, Bucaramanga y Facatativá son condenables, y deben ser

materia de profunda reflexión y análisis por gobierno y ciudadanía”, dijo el expresidente conservador.



