Dos visiones distintas del paro nacional del jueves

El paro nacional convocado para el jueves ha sido uno de los principales temas de conversación del mundo político colombiano.



Mientras que algunos sectores de aliados al gobierno del presidente Iván Duque, como el Centro Democrático, han denunciado que las marchas están infiltradas, desde la oposición han hecho un llamado a todos los colombianos para que salgan a marchar y eleven su voz de protesta contra el Gobierno Nacional.

Los senadores María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, y Gustavo Bolívar, de los Decentes, hablaron con EL TIEMPO y expusieron sus argumentos a favor y en contra de las marchas.



Aunque los dos tienen perspectivas distintas sobre la jornada, coinciden en la necesidad de que los colombianos salgan a marchar en paz y que sea una jornada pacífica, así como que denuncien ante las autoridades cualquier acto que pueda alterar el orden público.

‘Uno no daña el país con mentiras': María del Rosario Guerra

El Centro Democrático ha dicho que están invitando a marchar a los colombianos con mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras?



Son varias las mentiras con las cuales han querido confundir e invitar a marchar a los colombianos. La primera, que el Gobierno está proponiendo que a los jóvenes se les pague el 75 por ciento del salario mínimo. Mentira, esa fue una propuesta de Anif, no del Gobierno. Segundo, que el Gobierno tiene ya una reforma laboral; no hay una reforma. Tercero, que el Gobierno tiene una reforma pensional que va a eliminar el régimen de prima media, mentira. Cuarto, que van a acabar con Colpensiones; tampoco es cierto (...). Uno no daña el país con mentiras.



Para ustedes, ¿la jornada del jueves es legítima?



Claro que es legítimo marchar, es uno de los derechos de una democracia, pero hay que marchar sin violencia, sin vandalismo. La mayoría de los colombianos son personas que lo hacen de manera respetuosa, pero, tristemente, muchos están incitando a la violencia.

Hay quienes dicen que ustedes se contradicen porque cuando eran de oposición hicieron varias marchas. ¿Qué decirles a esos sectores?



Cuando nosotros invitamos a marchar, como lo hemos hecho muchas veces, es con la verdad. Invitamos a marchar para que le dijéremos no a ese acuerdo Farc-Santos que les dio impunidad a las Farc, que les dio las 10 curules... Eso sí eran verdades, y son comprobables, y en ese momento nos dijeron que no era cierto, y hoy nos han dado la razón porque eran todas verdades.

Creemos que sí se puede marchar sin afectar los derechos de los demás y, por supuesto, marchando de manera pacífica, sin dañar las infraestructuras, sin tirar papas bombas y sin irrespetar a la Fuerza Pública.

‘Se ha acumulado un inconformismo’: Gustavo Bolívar

¿Por qué salir a marchar el jueves?



Hay un menú de causas, de posibilidades, porque la gente ha venido acumulando un inconformismo con muchos temas. Desde la indignación de los animalistas hasta los que estamos indignados por el asesinato sistemático, casi genocidio, de los indígenas, los líderes sociales, el recrudecimiento de la violencia.



Este gobierno no le ha querido apostar a la paz, y estamos regresando a un aumento de las muertes violentas cuando prácticamente teníamos la paz en el bolsillo, pero no la han querido implementar.



Y en el tema económico hay un crecimiento, pero es un crecimiento que no se refleja en el bienestar de la gente. Y creo que influye también ese empoderamiento que ha tenido la gente al ver cómo en otros países están manifestando.



Han expulsado a varios extranjeros argumentando que son un peligro para la seguridad nacional...



No, esta marcha la empezaron a convocar las centrales obreras, Fecode y nosotros somos un apoyo en la convocatoria a través de redes sociales.

Que yo sepa, y meto las manos al fuego, no hay un solo extranjero, no lo conozco, no lo he visto. Es parte de la propaganda negra que le han hecho a la marcha. Se van a dar cuenta de que va a ser una marcha alegre, tranquila.



Lo que queremos es que sea una marcha muy pacífica, y, de hecho, estamos creando redes de apoyo con toda la gente para que cuando apenas veamos un encapuchado, de una vez sacarlo y denunciarlo.

¿Cuál es la invitación que les hace a los colombianos?



La invitación es a que nos manifestemos pacíficamente, que mostremos este inconformismo; no es para tumbar al Presidente, como han dicho algunos, pero sí hay que notificarle al Gobierno que lo está haciendo mal.



