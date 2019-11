'No se debe descartar uso de Fuerzas Armadas': José Obdulio sobre paro

El senador uribista José Obdulio Gaviria expresó sus inquietudes por el paro que está previsto para este jueves y dijo que el presidente Iván Duque debe reaccionar "con toda la energía" para impedir cualquier desmán y proteger a la ciudadanía mediante el ejercicio de la fuerza cuando haya violencia.



Dijo que algunos de los que van a salir a marchar lo harán como "idiotas útiles" de un propósito político.​

Senador, ¿qué impresión tiene del paro que está programado para este jueves?

​

Yo distingo dos asuntos. Uno es la protesta que muchas veces espontáneamente se quiere expresar por parte de la ciudadanía. El designio de (Gustavo) Petro y las Farc, anunciado desde la derrota en las elecciones presidenciales, es la toma de las calles, y eso va en una dirección evidente, la desestabilización del régimen —como dicen ellos— y la posibilidad de que esa desestabilización les dé una opción de poder.



(Lea también: El 'decálogo' del paro del 21 de noviembre)



¿O sea que usted cree que hay sectores de la izquierda interesados en mover el paro con un claro interés político?



Primero, la consigna es evidente, fue anunciada desde la propia fecha de las elecciones. No han dejado un solo día de estar en las calles. El antecedente más grave fue la interrupción de la carretera Panamericana y la presencia de miles de indígenas con la visita permanente de Gustavo Petro y sus amigos, con la clara expresión de parte de las Farc de que sus propósitos políticos siguen siendo los mismos antes y después del acuerdo.



¿Pero usted cree que lo de este jueves es solo de sectores de izquierda?

​

No, porque ha tenido una fuerte respuesta, en buena parte también como consecuencia de nuestra oposición y confrontación a las razones de la movilización. En las redes sociales hemos explicado bien la mentira referente al tema de la educación, referente al tema de salarios, la mentira referente al tema de pensiones, pero ese no es el sector principal que se movilizará. Además, los procedimientos que han utilizado los indígenas y los sectores estudiantiles, particularmente en Bogotá, no tienen nada que ver con esas mayorías ciudadanas que se movilizan por uno u otro llamado.



(Además: Paro del 21: si hay violencia, Gobierno considerará toque de queda)



Pero precisamente hay diversos sectores de la sociedad que están anunciando su participación en la jornada...



Pues van a actuar como idiotas útiles, entre comillas. Idiotas útiles de un propósito político. La verdad es que toda la argumentación para la citación a las manifestaciones se cae de su peso. Pero la manifestación es el objeto, no la discusión sobre los temas nacionales. Estar en la calle fue la consigna de su derrota electoral y la han estado aplicando con firmeza y con persistencia.

Presidente: ponga al Ejército, vigilante, a proteger a los civiles en las calles. Que quien ataque a los militares con piedras, bombas, balas y armas arrojadizas, sea considerado enemigo de la ley y perseguido por ello. Fuerza pública es protectora, no enemiga de sociedad civil. — Jose Obdulio Gaviria (@JOSEOBDULIO) November 19, 2019

¿Este paro qué tanto afecta el presidente Duque?

​

Yo creo que debe reaccionar con toda la energía, impedir cualquier desmán, proteger a la ciudadanía mediante el ejercicio de la fuerza cuando haya violencia, cuando haya intentos de incendio, cuando haya intento de destrucción de locales, intentos de atacar al TransMilenio o al Metro de Medellín, o de atacar a las personas que se opongan a las expresiones de violencia.



Esa energía la estamos esperando todos los del Gobierno, y obviamente su principal instrumento en este caso son las fuerzas de policía, particularmente el Esmad y la Fiscalía. Tampoco se puede descartar el uso de las Fuerzas Armadas.



En otras palabras, que el Gobierno no permita actos vandálicos y que actúe cuando eso ocurra...



Y si lo permite, ya tenemos la experiencia de Chile, que tuvo un Gobierno absolutamente perplejo durante los primeros tres días y de ahí se expandió exponencialmente la violencia.



(Le sugerimos leer: El paro nacional del 21 de noviembre, la discusión de todo un país)



¿Y usted cree que aquí puede pasar lo mismo?



Todos los colombianos razonablemente tenemos fuertes inquietudes respecto del comportamiento de estudiantes y de indígenas en las anteriores manifestaciones y nos preocupa muchísimo que se repita. La convocatoria es de todos los sectores, de los sindicatos, de los trabajadores de la industria, el magisterio, inclusive han sido llamados a que participen los jóvenes y los muchachos en esas manifestaciones callejeras. Todo puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo.



¿Y de qué depende que eso no pase?



Insisto mucho en el ejercicio firme de la autoridad, en la presencia de la Fuerza Pública y en la neutralización inmediata de cualquier intento de ataque al comercio, industria y a medios de comunicación.



¿O sea que puedo titular: el Presidente tiene que ejercer la autoridad este jueves?



Con firmeza, la autoridad.



(En otras noticias: Varios motivos de paro son reformas que Gobierno también rechaza)



POLÍTICA