El senador electo Gustavo Bolívar (Pacto Histórico), quien han manifestado su apoyo por los miembros de la denomina "primera línea", y el derecho a la protesta social, este miércoles señaló que el partido Centro Democrático (CD), estaría promoviendo desmanes para mañana 28 de abril, en el marco del estallido social.



El congresista argumentó que el partido de derecha está orquestando infiltraciones en las movilizaciones que están programadas en diferentes ciudades del país.



(Lea: Moción de censura: así fue el acalorado debate al ministro de Defensa)



Además, Bolívar hizo un llamado puntual para que los jóvenes eviten participar de las protestas, pues según él, podría ser usado como excusa para aplazar las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

"El CD está ambientando en el Congreso que mañana en el aniversario del estallido social habrá desmanes. Seguro infiltran encapuchados para encender un nuevo estallido y tener pretexto de aplazar las elecciones", dijo Bolívar a través de su cuenta de Twitter.

El CD está ambientando en el Congreso que mañana en el aniversario del estallido social habrá desmanes.

Seguro infiltran encapuchados para encender un nuevo estallido y tener pretexto de aplazar las elecciones.

Aquí mi respuesta:

FAVOR RT #JóvenesNoDemosPapaya

¡Venceremos! pic.twitter.com/XYXR5k2NNJ — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) April 27, 2022

(También: Acuerdo de Escazú supera primer debate, ¿cómo pinta el futuro del proyecto?)



"Le estamos pidiendo a los jóvenes para que por favor no salgan mañana a celebrar ese aniversario. Un aniversario amargo, además, porque el balance de las víctimas es aterrador. Hubo 95 víctimas mortales, 44 de ellas atribuibles a la Fuerza Pública, hubo también tres miembros de la Policía asesinados", agregó el senador.



Bolívar enfatizó que hay un interés común en la coalición del Pacto Histórico, para que las elecciones presidenciales no se vean afectadas por posibles tropiezos previos, ya que su candidato presidencial Gustavo Petro está punteando en las encuestas.



El congresista -quien se ha mostrado como uno de los principales promotores de la campaña de Petro- destacó que "este no es momento para dar papaya". Además, invitó a los jóvenes para que aplacen la fecha para la conmemoración del paro nacional, y "celebren el aniversario del estallido social el próximo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar".

POLÍTICA

Siga leyendo

- Fico Gutiérrez sobre 'falsos positivos': 'siempre estaré con las víctimas'

- CNE investigará a promotores de la revocatoria de Daniel Quintero