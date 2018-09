Para qué le alcanzan a Duque las mayorías que tendrá en el Congreso

A pesar de que el gobierno del presidente Iván Duque logró sumar esta semana la mayoría mínima para imponerse en las votaciones en el Senado, este triunfo no le asegura, por el momento, la gobernabilidad necesaria para moverse cómodamente en el Congreso, y tendrá que emplearse a fondo para sacar adelante su agenda legislativa.



La conclusión resulta al analizar las tres clases de mayorías que se exigen en el Congreso para aprobar o negar proyectos de ley y de reforma constitucional, algunas de las cuales, al menos en el papel, serían difíciles de alcanzar por este bloque.

De acuerdo con fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, el Conservador, ‘la U’, Colombia Justa Libres, el Movimiento Mira, la Alianza Social Independiente (ASI) y Opción Ciudadana serán partidos de gobierno.



Entre tanto, los partidos Liberal, Cambio Radical y el movimiento indígena Aico se quedaron, por ahora, en la orilla de la independencia. Y los opositores serán Polo, Mais, Unión Patriótica, Alianza Verde y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el partido de la exguerrilla.



Los partidos que se decidieron a respaldar al Gobierno suman, en el caso de Senado, 54 senadores: Centro Democrático, 19; Partido Conservador, 14; ‘la U’, 14; Mira, 3, y Colombia Justa Libres, 3.



A estos 53 senadores se sumaría Jonatan Tamayo, quien fue elegido en la Coalición Lista de la Decencia, impulsada por el excandidato presidencial Gustavo Petro, pero cuyo aval se lo dio la ASI, movimiento que se declaró de gobierno.



En este momento, el Senado tiene 106 integrantes, lo que indica que la mayoría simple la hacen 54 senadores, exactamente los mismos que tiene el bloque que apoya a Duque.



En la mayoría simple no importa cuántos votan hay por el sí y cuántos por el no, sino que estén presentes los 54.



El tema se le pondría cuesta arriba al Gobierno cuando se trate de alcanzar la segunda mayoría, la absoluta, es decir, la mayor parte de los integrantes de la corporación.



Esto significa que para aprobar o negar una norma que exija este mínimo debe haber 54 votos que se inclinen por el sí o la misma cantidad por el no.



Esta exigencia se da para las segundas vueltas de las reformas constitucionales, para aprobar el Plan de Desarrollo, para normas que tienen que ver con los departamentos y para aprobar referendos.



Y la tercera mayoría, la calificada, parece más inalcanzable porque la constituyen las dos terceras partes del Senado, es decir, 71 votos.



Esta se requiere para leyes que concedan indultos o amnistías por delitos políticos y para los procesos contra el Presidente, los magistrados de las altas cortes y el Fiscal General.

Pese a esta ausencia de mayorías sólidas en el Congreso, el mismo Duque ha dicho: “Las relaciones entre poderes no pueden ser transaccionales... tenemos que ser capaces, si es necesario, de gobernar con la Constitución y la ley”. El tiempo dirá si su fórmula tiene éxito.



POLÍTICA