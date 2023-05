El presidente Gustavo Petro ya no tiene aplanadora en el Congreso. Esta semana, el partido de ‘la U’ anunció su salida de la coalición de gobierno y su llegada a la independencia, donde también están los conservadores, quienes hace dos semanas partieron cobijas con el Ejecutivo.

Ahora —esta alianza que en su momento se calificó como inédita, pues Petro logró que se unieran a él partidos que estuvieron en su contra en las presidenciales y hasta históricamente antagonistas a su ideología de izquierda—, solo cuenta con el Pacto Histórico, la Alianza Verde y Comunes. Y, aunque el Partido Liberal formalmente no se ha ido de la coalición, el Gobierno le declaró la guerra política al expresidente César Gaviria, su máximo líder, por la crítica posición a sus reformas.



No es un hecho menor que la coalición que hace seis meses logró la aprobación de la reforma tributaria más alta y ambiciosa de la historia del país, así como el avance de cuatro de ocho debates de la polémica reforma política —finalmente se hundió cuando la coalición dejó de funcionar— se haya acabado a tan solo nueve meses del inicio del gobierno. Se acabó, además, en un momento crucial para el Gobierno en el Legislativo, ya que por estos días se tramitan las reformas sociales —laboral, pensional y de la salud—, banderas de campaña de Petro.



El ajedrez político cambió por completo. Hace unos meses, pese a que había deliberación en la coalición, no era necesario para el Gobierno contar votos para la aprobación de sus iniciativas. Además, el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, y el ahora expresidente del Congreso Roy Barreras, lograban contener cualquier intento de disidencia dentro la alianza, que sumaba 124 de 186 representantes y 76 de 106 senadores, sumando solo a los grandes partidos. Eran votos suficientes para aprobar cualquier proyecto.



Pero ahora, sin los votos de los conservadores y de ‘la U’, y con la mayoría de los liberales alineados con Gaviria, las cuentas se complican para el Gobierno.



El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es de origen liberal, ya lo dijo: van voto a voto. Es la estrategia de la mermelada (‘lentejismo’ es el término histórico en la política colombiana) y aunque ahora parece haber funcionado en la Comisión VII, con la reforma de la salud, no necesariamente servirá en las plenarias.



En la Cámara, el Ejecutivo solo tiene seguros los 29 votos del Pacto, 5 de Comunes y unos 8 de los 15 de la Alianza Verde, teniendo en cuenta las diferentes corrientes que existen en esta colectividad. Se pueden sumar un número considerable de las 16 curules de paz. Por los lados del Senado, se cuenta con los 20 del Pacto, unos 7 de 13 de la Alianza Verde y 5 de Comunes. No alcanza para nada.



En cuanto a los 33 representantes liberales de la Cámara y los 13 senadores de Senado, todo indica que es el expresidente César Gaviria quien tiene en sus manos cómo votará el partido las reformas. Esta semana, 44 de 46 congresistas le expresaron su respaldo en un almuerzo de la bancada.

Si el liberalismo le dice no, y pasa lo mismo con los conservadores, donde hay bastante molestia con Petro y esa relación cada vez está más fracturada, las cuentas ya no le darían al Ejecutivo. Incluso si lograran el apoyo de ‘la U’, el escenario sería crítico para el Gobierno, que en todo caso sigue tratando de sonsacar votos de los partidos liberal y conservador. “Vamos a estar menos presionados que cuando estábamos en la coalición y, así, en la independencia, podremos decidir más libremente, estudiando responsablemente los artículos o reformas que le convienen al país. Esos los acompañaremos y los que no serán votados negativamente”, dijo Dilian Francisca Toro, jefe de ‘la U’.



A la falta de mayorías sólidas se suma otro problema para el Ejecutivo: solo quedan 17 días hábiles para que se acabe la legislatura y desde ya se prevé que el Gobierno no lograría aprobar ni 10 proyectos de la ambiciosa apuesta de 29 que esperaba sacar este semestre.



MATEO GARCÍA

Redacción Política

En Twitter: @teomagar

matgar@eltiempo.com