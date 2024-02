Panamericanos: No habrá moción de censura, pero Senado hará debate por pérdida de sede 

La citación a la moción de censura del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el plato fuerte de la jornada de este viernes 16 de febrero en el Congreso, en la reanudación de la legislatura.



Un grupo de más de 30 representantes a la Cámara citó al jefe de la cartera a un juicio político para que responda por el desabastecimiento de medicamentos, la “persecución a las aseguradoras”, los retrasos en giros mensuales de recursos a las EPS, la crisis financiera del sistema, entre otros aspectos.



Ayer, el Congreso comenzó el año en un día atípico, pues generalmente la reanudación de la legislatura era el 16 de marzo, pero gracias a una reforma constitucional aprobada el año pasado esta se corrió para el 16 de febrero.



Además de la moción, fue una jornada de trámite en la que, si bien se votaron algunos proyectos, esta se caracterizó por varias constancias relacionadas con los últimos hechos políticos.

Plenaria de la Cámara este viernes. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Por ejemplo, en la Cámara, la representante Jennifer Pedraza habló sobre la polémica del decreto del presupuesto. “Menos mal ya se corrigió el decreto de presupuesto, pero lo que ocurrió no se trata de un ‘error’, sino de una decisión política del Gobierno de la que ahora no quiere asumir ninguna responsabilidad”, dijo a la plenaria.



Y en el Senado, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestionó a quienes atacan la paz con el objetivo de tener protagonismo. El senador, quien además es negociador de paz con el Eln, dijo que de la lista de 29 secuestrados que llevaron a la mesa de diálogos para exigir su liberación, faltan tres por obtener su libertad. Afirmó que están insistiendo en su liberación.

Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. Foto: Prensa Senado

En la jornada también tomó fuerza la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos que se iban a realizar en 2027, en Barranquilla. “Es lamentable y decepcionante. Protagonizamos una vergüenza internacional”, afirmó el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador.

Precisamente tomó fuerza la importancia de adelantar, no obstante la renuncia de Astrid Rodríguez al Ministerio del Deporte, el debate de moción de censura que iban a hacerle a la funcionaria. Y aunque no votarán una moción como tal, la idea es hacerle un juicio político al Gobierno por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos que se iban a desarrollar en Barranquilla.



“Responsabilidad tiene que existir, cada acto tiene su consecuencia. Adelantaremos el debate para que se conozca la verdad. Debemos respetar el deporte”, dijo el senador de Cambio Radical David Luna, uno de los promotores de la moción. Precisamente, el presidente del Senado, Iván Name, confirmó que dicho debate se hará el siguiente miércoles.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA