La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció este lunes sobre una polémica que arrancó el pasado 21 de octubre por una publicación que realizó su colega de Congreso Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico.

Bolívar afirmó la semana pasada que algunos uribistas estaban "lagarteando puestos" en este gobierno del presidente Gustavo Petro.



Puntualmente, dijo: "Esos uribistas fanáticos que decían 'Por ese guerrillero no voto', deberían tener una gota de dignidad y no seguir lagarteando puestos en un gobierno 'comunista' 'castrochavista'. La ambición les cambia la ideología. Nunca vieron a un petrista arrodillado pidiendo puesto a Duque".



Después agregó: "De esos lagartos negacionistas de la derecha ya hay varios instalados en el gobierno, mientras muchos de nuestros luchadores siguen esperando una oportunidad".



Sobre estos señalamientos, la senadora Valencia le respondió: "Lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso".

Y le dijo: "Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los uribistas".



Desde el Centro Democrático, igualmente, se refirieron a lo dicho por el congresista del Pacto Histórico.



"Nadie perteneciente a nuestro partido está autorizado para pedir puestos en la actual administración", enfatizaron.



Su directora, Nubia Stella Martínez, agregó: "Exhorto al senador Gustavo Bolívar a exponer quiénes están actuando por fuera de los lineamientos del partido. Somos oposición democrática seria y constructiva. Es su deber ético como congresista". La polémica, sin embargo, no es solo por los puestos en el Gobierno.

Otro ingrediente que se suma a esta discusión tiene que ver con la proposición que hará Bolívar para incluir un artículo en la Ley 418, la cual le da facultades al Gobierno para adelantar su proyecto de 'paz total'. Esto luego de que se cayeran dos artículos que fueron catalogados como 'micos' en el proyecto de ley, como lo anunció en primicia EL TIEMPO.



Uno de ellos buscaba que el presidente tuviera facultades para "otorgar indultos a aquellas personas que hayan sido condenadas por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social”.



Liberar a aquellos jóvenes que resultaron presos en el marco del paro nacional del año pasado fue una promesa del presidente Petro hecha en la campaña y confirmada incluso el día que ganó las elecciones.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Sin embargo, como esa idea se cayó, Bolívar insistirá en la libertad de los presos de la primera línea.



Aseguró que la nueva propuesta busca que el jefe de Estado pueda "designar como promotores de paz, convivencia y participación ciudadana a personas que se encuentran privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta social".



Valencia, por su parte, reaccionó afirmando: "Gustavo Bolívar financió la primera línea y ahora insiste en la impunidad para quienes cometieron delitos".



