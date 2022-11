El urbismo formó equipo para criticar lo que esta fuerza política considera un pacto entre el Gobierno Nacional y Alexander Vega, Registrador Nacional del Estado Civil, tras las denuncias hechas por la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, quien señaló que se le está "pagando" las elecciones pasadas.



(Lea también: Gustavo Bolívar y Cathy Juvinao discuten por reforma al Código Electoral).

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia lanzó nuevas críticas relacionadas con el trámite del proyecto de ley que modifica algunas normas electorales y que comenzó como una modernización al Código Electoral.



La congresista publicó la imagen de una resolución de la entidad electoral en la que se autoriza a registradores distritales y delegados departamentales a “prorrogar personal supernumerario”.

Supernumerarios en todo el país que fueron contratados sin ningún proceso de selección: Valencia FACEBOOK

TWITTER



“Pruebas sobre la mermelada para el Código Electoral Resolución N.° 26167 del 23 de septiembre de 2022, donde se prorroga la contratación de *4.635* supernumerarios en todo el país que fueron contratados sin ningún proceso de selección y sin que estemos en época electoral”, manifestó la senadora en su cuenta de Twitter.

Aunque Valencia no mencionó de manera expresa a Vega, la resolución es del 23 de septiembre pasado, es decir, en pleno período de la actual cabeza de la entidad electoral.



Según Valencia, “el Código Electoral utiliza toda esa mermelada para cosas como estas: se puede cambiar el sexo de los menores de edad a partir de los 5 años en su identificación”. Y publicó una foto del artículo que permite este tipo de disposiciones, el cual habla de “corrección” en el componente del sexo en la identificación de los ciudadanos.



El proyecto para actualizar el Código Electoral se enredó en el Congreso de la República. Esta semana, si la agenda legislativa lo permitía, iba a comenzar la discusión de la iniciativa, que tiene 377 artículos. Y si la apretada agenda no lo permitía, la discusión iba a llevarse a cabo la siguiente semana en las comisiones primeras en conjunto. Pero de ahí no podía pasar, pues había mensaje de urgencia.



Sin embargo, en el Congreso no había ambiente para adelantar el debate. Se argumentó, entre otras razones, que son demasiados artículos para hacer un debate en profundidad en pocas semanas. Además, que “va en contravía” del programa de gobierno.



Esto llevó al ministro del Interior, Alfonso Prada, a informar este jueves que levantaron el mensaje de urgencia para que el proyecto tenga un trámite ordinario. Dio a entender que replantearán parte del articulado, pues desde varios sectores políticos, incluyendo el Pacto Histórico, surgieron dudas sobre el proyecto y su pertinencia.



“Nos parecen razonables los argumentos, primero del Pacto Histórico mismo, de la bancada de Cámara. Segundo, creemos que vale la pena escuchar a la sociedad porque en las audiencias públicas y en general a través de los medios de comunicación se han presentado observaciones que ameritan que revisemos si vale la pena tener en un solo proyecto todo el registro civil, la autenticación más todo el procedimiento electoral, o bien vale la pena tramitarlo en dos proyectos separados”, explicó el ministro.



POLÍTICA