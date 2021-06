La propuesta de Paloma Valencia para educación privada gratuita

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, hizo una propuesta para que menores puedan acceder a educación privada gratuita.

Valencia propuso que el Gobierno otorgue bonos para que los estudiantes puedan acceder a colegios privados.



(Lea también: Las ciudades que tendrán toque de queda este fin de semana festivo)



"Insisto, si Fecode no quiere volver a clases, el gobierno debe ofrecer un bono educativo para que los padres que así lo decidan, puedan llevar a sus hijos a colegios privados", dijo en su cuenta de Twitter.

Insisto, si Fecode no quiere volver a clases, el gobierno debe ofrecer un bono educativo para que los padres que así lo decidan, puedan llevar a sus hijos a colegios privados. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) June 11, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIMPO, vea aquí el trino de la senadora)



Usuarios de esta red social reaccionaron a esta propuesta, algunos con negativas y otros la celebraron.



(Le puede interesar: Mujer apareció vacunada en una ciudad que no visita hace 20 años)



"No señora senadora, el gobierno debería garantizarle a los maestros recursos bien administrados para que ellos realicen bien su trabajo", dijo un usuario.



"Excelente idea. Y también que se les descuente a los del paro por días no trabajados", dijo otro usuario.





REDACCIÓN EL TIEMPO