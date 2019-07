Paloma Valencia no presentará proyecto para prohibir paro de maestros

La senadora uribista Paloma Valencia se echó para atrás y no presentará un proyecto de ley con el que pretendía prohibir los paros de maestros en el país.

La senadora argumentó en su momento que era necesario proteger los derechos de los niños, en cuanto a la educación, que es vulnerado cuando los maestros salen a protestar.



Aseguró que dichos paros debían ser después de clase, “sin lesionar la educación de los niños”.

Respeto los derechos laborales, pero como dice la Constitución los derechos de los niños priman sobre todos los demás. Los paros deberían ser después de clase, sin lesionar la educación de los niños. https://t.co/wruyl4tOPm — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 3, 2019

Sin embargo, aseguró que después de hacer un análisis del tema, concluyó que la educación ya es un derecho esencial.



“Estaba pensando en presentar un proyecto de ley donde se decretara la educación como derecho público esencial, en aras de defender el derecho de los niños, que como lo dice la Constitución, es un derecho que está por encima de todos los derechos. Sin embargo, después de hacer un análisis del tema, ya la educación en Colombia es un servicio público esencial”.

No obstante, se preguntó que si esto ya es un derecho por qué “son tan reiterativas las huelgas”.



Para Valencia, la Constitución es clara en que “cuando se trata de servicios públicos esenciales, donde los conflictos laborales no tienen nada que ver con la situación de quienes son beneficiarios de ese servicio público y que lo necesitan, no se contraiga con los derechos de huelga”.



