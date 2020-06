'Lo lógico es que haya presunción de inocencia para la Fuerza Pública'

Para la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, quien dialogó con EL TIEMPO, el partido Farc todavía le debe explicaciones al país de los $ 22 billones en los que algunas autoridades habían fijado su “fortuna”, de los cuales, según ella, solo entregaron uno.

¿Qué opinión le merece la afirmación de Timochenko de que la mayoría de su dinero y bienes se los apropiaron los grupos ilegales y los desertores?



Creo que es muy triste para los colombianos la realidad de lo que está pasando con los dineros de las Farc prometieron entregar. El exfiscal Néstor Humberto Martínez dijo que las Farc tenía una fortuna que ascendía a más de 22 billones de pesos. Las Farc hizo un inventario de 960.000 millones de pesos, es decir un billón de pesos. ¿Qué se hicieron los otros 21 billones? Lo que es grave es que de esos 960.000 millones entregaron muy poco. De este dinero, finalmente, entregaron 33.000 millones y el resto es no monetizable y ahora dicen que no van a poder entregar más porque se lo llevaron las disidencias, lo que me parece muy exótico. Me parece muy irrespetuoso con los colombianos que de 22 billones nos hayan ofrecido uno y que este se haya convertido en 33.000 millones.



¿Cuál es su posición sobre modificar algunos apartes del acuerdo de paz, como se ha venido debatiendo en los últimos días?



Hay que recordar la historia de donde venimos y es que el presidente Santos ofreció que si los colombianos no queríamos el acuerdo podríamos votar por el ‘No’ en el plebiscito y que tendríamos la última palabra. Sin embargo, el ‘No’ ganó y él decidió irrespetar la voluntad democrática y no quiso lograr un gran acuerdo nacional. Los colombianos no tenemos por qué claudicar en la idea de que las instituciones son para unos y se les imponen a los otros. Yo creo que debemos aspirar a instituciones en las que todos nos sintamos representados. Creo que el país debe avanzar en ese camino de que se puedan lograr acuerdos.



¿Modificar los acuerdos no serían un cambio de reglas a lo que se pactó con las Farc?



Creo que no se trata de qué fue lo que se pactó y se firmó, sino de cómo todos los colombianos podemos sentirnos cómodos. Lo que no puede suceder es que las instituciones se diseñen excluyendo una parte de la población, que en este caso, según el plebiscito por la paz, es mayoritaria, y la cual se pronunció también con la elección del presidente Iván Duque, en cuyas propuestas siempre estuvo reformar los acuerdos de paz.

La senadora uribista Paloma Valencia anunció que insistirá en reformar algunos aspectos de la justicia para la paz. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

¿En su opinión qué es lo que debería cambiarse del acuerdo de paz?



Hay temas que son sensibles, como por ejemplo el tema de la impunidad para quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad. Y creo que hay otros asuntos que son inmediatos y que creo que le darían tranquilidad a un sector muy importante de nuestro país y es el juzgamiento de nuestras fuerzas armadas. Para quienes consideramos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una justicia politizada, es fundamental buscar una justicia sin sesgos, justa para las fuerzas armadas de Colombia y creo que frente a eso todos estamos de acuerdo. Además, esto no hace parte de lo negociado con las Farc, sino de las concesiones que el gobierno anterior hizo, pero que nunca fue negociado.



¿Y esto se realizaría mediante una reforma a la JEP?



Sería un proyecto de reforma constitucional que básicamente concentra tres elementos: el primero, que los magistrados que juzguen a nuestros militares no hayan estado vinculados con organizaciones, ni en litigios a favor de las Farc o en contra de las Fuerzas Militares. Segundo, que conozcan el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que son las normas aplicables a los conflictos armados y en el que se entiende la acción de las fuerzas. Y el tercero tiene que ver con la presunción de inocencia.

¿Esto cómo es?



Cuando se diseñó la JEP se pensaba que ese sería un tribunal al que solamente iban a llegar culpables y resulta que no. Muchos miembros de nuestra Fuerza Pública están llegando a la JEP porque la otra alternativa es la justicia ordinaria, que no tiene en cuenta el DIH y que, por lo tanto, es terriblemente nociva, porque en el derecho penal no existe el concepto de la fuerza legítima y el uniformado termina siendo condenado por todos los delitos. Hay muchos que se están sometiendo a la JEP y que, al entrar al sistema, se comprometen a decir la verdad, lo cual no significa el reconocimiento de responsabilidad. Creería que lo lógico es que se reconozca la presunción de inocencia de los miembros de nuestra Fuerza Pública y que los beneficios estén otorgados de acuerdo con las normas de este principio que rigen para cualquier colombiano.



¿Y, según la propuesta, cómo sería el otorgamiento de libertades para los militares en la JEP?



Se trata de que los beneficios tengan algo de simetría. Los miembros de las Farc salieron todos, incluso los de crímenes de violencia sexual, mientras que los de la Fuerza Pública no. La propuesta es que una vez que hayan pagado una sexta parte de la pena o cinco años de pena privativa de la libertad puedan optar por libertad condicional, mientras se les hace el juicio y se les resuelve su situación jurídica.

