La senadora Paloma Valencia tiene serios reparos sobre el proyecto de ley que busca establecer las condiciones para acceder al derecho de la muerte digna en Colombia, que está a la espera de tener su primer debate en la Comisión I del Senado.



La iniciativa, que es impulsada por el senador Humberto de la Calle y el representante liberal Juan Carlos Losada, ha sido aplazada ya dos veces -lunes y martes- porque no ha habido un quórum sólido teniendo en cuenta que, por tratarse de una ley estatutaria, debe tener mayoría absoluta.



"Corrieron del orden del día el proyecto porque el quórum estaba bastante flojo. Y, por supuesto, que es un tema muy difícil", explicó la senadora uribista.



Señaló que es un proyecto que, en vez de resolver problemas, los puede aumentar.



Hoy no pudimos dar el debate sobre eutanasia, pero daremos el debate sobre la mesada 14 propuesto por el @CeDemocratico , estén atentos. pic.twitter.com/t5ZvfhrYdK — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) September 12, 2023

Para ella, uno de los temas más sensibles es el caso de los niños. En un video publicado en su cuenta de Twitter, la congresista aseguró que el proyecto plantea que a partir de los seis años un niño puede decidir si quiere una muerte asistida.



"Me parece que es un tema superdifícil. Un niño sin orientación de sus padres, o en contravía de sus padres...", comentó Valencia.



Comisión I del Senado. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

Agregó que otro tema delicado de este proyecto es la objeción de consciencia. "¿Qué hacemos con las instituciones de las iglesias, una clínica, un hospital financiado por la iglesia Católica? Se me ocurre pensar en el San Ignacio en Bogotá. Usted no puede obligar a la iglesia a no tener una objeción de consciencia institucional y practicar eutanasias, como no puede tampoco imponérselo a un ciudadano que sea médico y que considere que no está de acuerdo".



Por telas como este, Valencia asegura que "hay muchos temas por madurar en el proyecto" de cara al comienzo del primero de cuatro debates.



Precisamente, el senador De la Calle es consciente de que hay temas complejos para este proyecto que el Congreso no ha regulado no obstante a que la Corte Constitucional lo exhortó a hacerlo hace 16 años con la sentencia C-239/97.

Humberto de la Calle. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

"Hay problemas con la objeción de conciencia, con el tema de las personas en situación vegetativa, con el asunto delicadísimo de los niños y la obligación de eliminar barreras por parte de las IPS (hospitales y clínicas) para el ejercicio de este derecho fundamental. Seguramente habrá una discusión muy profunda y es bienvenida", dijo el congresista en entrevista con EL TIEMPO publicada este domingo.



Y agregó: "Mi postura va a ser la de tener extrema delicadeza frente a las personas que por razones religiosas o morales no comparten estas ideas, pero a lo que apelamos es fundamentalmente a una reflexión en torno a la libertad. Yo confío en que logremos salir adelante".



De la Calle, además, confía en que haya ambiente para aprobar esta iniciativa que debe pasar sus cuatro debates antes del 20 de junio del 2024.



"Me parece que aquí va a haber discusiones y también votaciones ceñidas. Sobre todo en la plenaria del Senado, en donde he observado con temas anteriores que hay grupos de senadores con una formación muy conservadora en el sentido moral. Yo no puedo anticipar resultados, pero creo que tenemos una buena artillería de argumentos, y en particular quiero insistir en que se trata de abrir el camino para la libertad y la vida digna", agregó el senador en la entrevista con este diario.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA