¿Le funcionará a la oposición la estrategia de romper el quorum? Habla Paloma Valencia

La senadora uribista Paloma Valencia habló con EL TIEMPO sobre la estrategia para retrasar la discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado y que funcionó esta semana.



Dijo que están listos "para dar debate el día que haya 'quorum'".



¿Qué le preocupa de la reforma pensional?



Representamos un sector que está muy preocupado con una reforma que va a encarecer la deuda pensional. Necesitamos que este país sea estable, que las futuras generaciones reciban un país que pueda salir adelante. Somos amigos de que se le dé subsidio al adulto mayor; de hecho, todo el mundo sabe que el papá de ese subsidio es el expresidente Álvaro Uribe, quien dejó a 900.000 ancianos con subsidios al adulto mayor. El gobierno Duque subió los ingresos, pero hace falta una cobertura más grande. ¿Por qué eso lo meten en la reforma pensional? Nada tiene que ver. Si el Gobierno quisiera podría hacer la cobertura, que deje de gastar en puestos, que no cree más embajadas para los amigos, sino que invierta en los ancianos pobres a los que hoy les toca vender Bon Ice.



Plenaria del Senado Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Les ha funcionado la estrategia de romper el quorum...



Vamos a buscar todos los métodos para que una reforma que deja inviable fiscalmente a Colombia y que deja endeudados a los colombianos, pues no. Una de las estrategias es que, por supuesto, no le vamos a hacer el quorum.

Se critica que rompan el quorum, pero el presidente Petro cuando era congresista también lo rompía. ¿Qué opina?



Paloma Valencia y Álvaro Uribe. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esas son las reglas del juego. El Congreso funciona así. El quorum se conforma y los gobiernos tienen que tener las mayorías. Usted no puede pretender que el partido de oposición le haga quorum. Y ahí viene una de las críticas al Gobierno. Si hubieran hecho un proceso de concertación serio, no tendría problema.



¿Por qué lo dice?



No nos han invitado ni una sola vez a discutir el proyecto de reforma pensional. En el Congreso la gente estudia, piensa, tiene ideas, tiene posiciones y ellos no han buscado concertar. Romper el quorum es una regla válida, y durante el gobierno de Juan Manuel Santos también la usamos y no faltó quien nos demandara ante el Consejo de Estado y lo que dijo el tribunal es que no había falta porque nos hicimos presentes y nos salimos para que las reformas no salieran. Las decisiones de bancada de no apoyar proyectos son legítimas.

¿Hasta cuándo cree que les va a funcionar la estrategia?



Uno nunca sabe cuándo se va a conformar el quorum. Nosotros no nos vamos, estamos en el salón de apoyo, inmediatamente haya quorum entraremos para dar el debate en torno a cada uno de los artículos. Pero lo que es claro es que no vamos a ser quienes faciliten el trámite de la reforma. Ni más faltaba. ¿Qué puede pensar un ciudadano opositor si viera que el Centro Democrático es el que facilita que el Gobierno apruebe las reformas?

Discusión de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Se habla de una comisión para intentar concertar la reforma. ¿Cree que se logre?



Creo que es una pena que el Gobierno no haya buscado consensos en un tema tan importante como el sistema pensional. Creo que era fácil llegar a los consensos porque, en general, las discusiones podrían haberse circunscrito al tema de los recursos, de cuánta es la deuda que se puede acumular y tener unos principios básicos. Pero este gobierno está inspirado en un emperador, al presidente Petro le parece siempre que no tiene suficientes poderes y siempre hablan de acuerdos, pero de dientes para afuera porque nunca tienen ganas de hacerlos.



¿Qué viene para la siguiente semana?



Estamos listos para dar debate el día que haya quorum, tenemos las proposiciones, los argumentos, los estudios técnicos que muestran qué cosas son buenas, cuáles malas y qué cosas son absolutamente inaceptables, y estaremos con todo entusiasmo. Estamos listos con los argumentos, y ojalá el Gobierno tenga la voluntad de llegar a consensos.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

*La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye una AFP.