Hoy me agarre en @WRadioColombia con Paloma Valencia porque le dije que “el país se lo roban desde que su abuelo fue presidente y desde siempre” y dijo que me va a demandar.

No #MeDaMiedo defender el pueblo colombiano y las cosas justas, confío en Dios y en el pueblo colombiano pic.twitter.com/Hn771Mdg3p