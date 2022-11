En la Comisión Primera del Senado se debate a esta hora el Metro de Bogotá, citado por el senador del partido Cambio Radical, David Luna. El congresista mencionó que "es necesario evaluar con seriedad y cuidado" las modificaciones a las líneas del Metro.



A lo que la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, se refirió diciendo que el tramo subterráneo que propone el gobierno de Gustavo Petro es "un capricho", porque "el gobierno no va a sumir los sobrecostos de las obra que propone Gustavo Petro".



(En contexto: Construcción del metro de Bogotá, a debate de control en el Congreso).

Agregó, además, que "Colombia no va a vivir sabroso, sino que que va a ahelear como vivíamos antes del gobierno de Gustavo Petro", porque con los cambios se podrían ver más gastos.



Valencia también mencionó que este proyecto es prioritario, porque "hay bogotanos que pasan mas de 4 y 5 horas al día en el sistema de transporte".



Durante el debate se aprobó la creación de la comisión accidental para vigilar la construcción del Metro, integrada por los senadores David Luna, Miguel Uribe, Angélica Lozano y Alejandro Chacón.



(No deje de leer: Bolívar explica asistencia a marchas: 'Usan a Petro pero lo olvidan').



Se espera que el ministro de transporte, Guillermo Reyes, que está en el debate, ofrezca las explicaciones que desde el Gobierno tienen para la propuesta del presidente Petro y si se define asumir los sobrecostos o no.



