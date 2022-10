Un nuevo duelo libraron en las redes sociales los senadores Paloma Valencia, Centro Democrático; y Gustavo Bolívar, Pacto Histórico. En esta ocasión, el punto de la discordia fue la Primera línea, organización que ha sido protagonista de varios disturbios en las calles de las ciudades del país.

Valencia aseguró que el senador Bolívar los financió y ahora insiste en “la impunidad” para sus protagonistas.



“Gustavo Bolívar financió la primera línea y ahora insiste en la impunidad para quienes cometieron delitos”, aseguró ella en sus redes sociales.



Este mensaje fue respondido por el congresista de izquierda: “Esto es una calumnia señora. Como la mayoría de las cosas que ustedes dicen. Por eso perdieron. Por eso ahora son minoría. Por eso nadie les cree. Yo jamás he financiado a la Primera Línea. Hay varios fallos al respecto. Si tiene pruebas llévelas a la Corte. Si no, retráctese”.



La congresista del Centro Democrático explicó porque aseguraba que Gustavo Bolívar sí financió a los miembros de la Primera Línea, incluso su respuesta fue defendida por la también senadora María Fernanda Cabal.



“Ante la solicitud de Gustavo Bolívar preciso y amplío mi tweet anterior. Sí financió la primera línea. Sí pide que liberen a los detenidos y encarcelados (...) Recogió recursos para entregar dinero y materiales de protección a la primera línea. De hecho, expresó que sería un honor ser condenado por esa causa de defender la vida y los ojos de los jóvenes de PL (Primera Línea). No se puede probar que sus recursos hayan financiado actividades ilícitas”, señaló Paloma Valencia



La senadora agregó: “Ante la caída de la amnistía e indulto a los de la primera línea en la ley de orden público, escribe “paciencia” y presenta una proposición para hacerlos gestores de paz y convivencia”. Esto en referencia a la proposición que presentó en la plenaria del Senado en donde se discutió la Ley de Orden Público.



La congresista Cabal también aprobó lo mencionado por la senadora Valencia y compartió una imagen de unos trinos de Gustavo Bolívar en el buscaba recaudar 100 millones de pesos para los jóvenes y madres de la Primera Línea. “Primero cae un mentiroso que un cojo”, afirmó Cabal.



