Palabras de ministro Jaramillo ya tienen efecto en debate de reforma de la salud

Las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que recriminó a congresistas del partido Verde por la oposición que han hecho contra la reforma de la salud, generaron un cisma que este jueves desembocó en la suspensión del segundo debate de este proyecto, sesión que había despertado una inmensa expectativa luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe.



La sesión, que estaba prevista para las 10 de la mañana, pero arrancó recién a las 11:30, había despertado grandes expectativas porque iba a ocurrir tan solo horas después del anunciado encuentro entre el jefe de Gobierno y el líder del Centro Democrático de este miércoles, reunión en la que se buscaban consensos de cara a la discusión del proyecto, pero que por ahora ha generado el efecto contrario.



“Uno es de oposición o de Gobierno (...) Algunos que dicen que son independientes o de Gobierno lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al Gobierno (...) Uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el Gobierno, representación importante en Bogotá a través del Sena, (representación) importante a través de institutos como el Icetex, y hacer oposición”, dijo el ministro en la noche del miércoles tras cuatro horas de diálogo.



El mensaje generó duras críticas por parte de representantes de la Alianza Verde. Tanto Katherine Mirando como Catherine Juvinao le pidieron a su partido abandonar la coalición de Gobierno y declararse en independencia.



“Sus declaraciones son temerarias y abusivas. Al Partido Verde no lo chantajea con puestos para apoyar la reforma de la salud”, dijo Juvinao, quien pidió a su colectividad cortar cualquier “tipo de relación burocrática”.



Con estos antecedentes arrancó la sesión plenaria en Cámara, una que tuvo, de arranque, una discusión sobre una posible vulneración en el orden del día. Luego, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, en vista de que el articulado continúa sin tener aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, presentó una proposición para aplazar el debate, la cual fue negada Con 49 votos a favor y 67 en contra.



Más temprano, el expresidente Álvaro Uribe y miembros del Centro Democrático habían presentado un balance de la cita con el presidente Petro. Y es que para la colectividad, el sistema de salud actual es “solidario, mixto, benéfico, eficiente y mejorable”, y aseguran que en las zonas donde hay deficiencias de atención no ocurre esto por fallas del sistema sino por "falta de infraestructura".



"El Presidente de la República y su ministro dicen que esta ley (Ley 100) le da un tratamiento diferente al rico frente al pobre. Nosotros dijimos anoche con mucha claridad que donde hay deficiencias de atención no es por el sistema sino por falta de infraestructura", dijo el expresidente Uribe, quien presentó, además, un documento que el partido llamó 'semáforos rojos', y en el que trazan las líneas que no piensan cruzar.



Allí, reiteraron, entre otros puntos, que la integración de los CAPS en el modelo propuesto por el Gobierno Nacional es totalmente "innecesario" para la adscripción o ingreso al sistema. En ese sentido, señalaron que la prioridad debe ser "atender y dotar centros de salud de zonas rurales".

El expresidente Alvaro Uribe, junto con el representante Andrés Forero y la senadora Paloma Valencia, compartió una presentación en la que profundizaron en sus observaciones sobre la reforma. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Asimismo, desde la oposición mantienen la postura de que "las buenas EPS prestan un servicio de mejor calidad y a menor costo que el Estado".



"Las EPS al contratar las redes de servicios aplican filtros de calidad, normas de transparencia que permiten rechazar a los malos proveedores de servicios, equipos e insumos. Esto funciona mejor en el sector privado, incluido el solidario, que en entidades estatales de los diferentes niveles. Los abusos son menos difíciles de controlar en un sector privado vigilado que en un sector público burocrático", puntualizaron.

Ya de vuelta en el debate, Forero manifestó durante el debate que existen diferencias en las cifras que se han presentado en la proyección de los 2.500 CAPS que se contemplan en la reforma. “Esto en vista que no se ha resuelto uno de los temas que nosotros hemos venido denunciando desde el primer momento que llegó este proyecto a ser discutido y es que no sabemos cuánto va a costar”, dijo.



Con esta proposición resuelta, el secretario general Gregorio Eljach Pacheco leyó un documento de la representante Juvinao en que la dejó constancia de que no iba a participar en el debate, debido a falta de garantías asociadas a los comentarios del ministro de salud, Guillermo Jaramillo.

“Debido a las afirmaciones del señor ministro Guillermo Jaramillo, donde indicó que el partido Alianza Verde debe apoyar el proyecto de ley que transforma el sistema de salud en Colombia, por tener miembros del partido en cargos del Gobierno nacional, dejó constancia que no seguiré discutiendo y votando el proyecto de ley toda vez que no hay garantías”, decía el documento.



La tensión en la plenaria siguió subiendo después de que llegó una segunda carta con un mensaje similar, pero esta vez, firmada por la representante Miranda. Un tercer elemento hizo temer al Gobierno por el levantamiento de la sesión.



Y es que mientras la sesión avanzaba, los directores de la Alianza Verde emitieron un fuerte comunicado en el que rechazaron las palabras del ministro.



“Se equivoca el Ministro Jaramillo si cree que la participación en el gobierno es moneda de cambio por votos en el Congreso. No aceptamos su imposición ni la de nadie. Somos un partido programático, comprometido con avances serios en democracia, justicia social, combate a la corrupción y acción ambiental”, decía el documento firmado por Antonio Navarro Wolff, Rodrigo Romero y Carlos Amaya.



Katherine Miranda lanzó duros cuestionamientos al ministro Guillermo Jaramillo. Foto: @MirandaBogota

Las declaraciones de anoche del ministro @GA_Jaramillo solo son un síntoma del problema fundamental: el sectarismo como forma de hacer política. Es realmente increíble ver a un ministro de gobierno chantajeando a un partido político sin ningún pudor, creyendo que una… pic.twitter.com/NS02cgUBXA — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 23, 2023

‘No salió bien’



Después de que se hiciera público este documento, el siguiente en tomar la palabra fue el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien, en un intento por calmar las aguas, desautorizó las palabras de Jaramillo frente al Partido Verde.



“No salió bien la declaración de anoche, no es la posición del Gobierno Nacional. Este ministro, a nombre del Gobierno, quiere decir a Colombia y a ustedes, señores representantes, que la relación con el Congreso, y particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional”, aseguró Velasco.



El funcionario agregó que el único autorizado para hablar de la posición política del Gobierno frente a este debate es el encargado de la política interior, es decir, él.



“Estén en la oposición, gobierno o independencia, ustedes son ciudadanos que representan la majestad de miles de ciudadanos que están detrás de ustedes, por eso el Gobierno tiene que respetarlos”, manifestó.



El ministro Velasco intervino en el debate. Foto: Cámara de Representantes

Después de que Velasco bajó del atril y regresó a su asiento, el representante de Alianza Verde, Alejandro García, anunció su retiro y el posible retiro de toda la bancada del debate. “Quiero manifestar la incomodidad y decir públicamente que he solicitado, junto con otros congresistas al partido, que demos la discusión y se evalúe la posibilidad de convertirnos en partido independiente”, dijo García.



A él se unieron los representantes Cristian Avendaño y Carlina Giraldo, además de las mencionadas Juvinao y Miranda. Pero si algo se pudo evidenciar en este debate, fue la división interna que atraviesa el partido Verde.



El representante verde Jaime Salamanca se negó a seguir a su partido y cuestionó la decisión de no dar el debate, mientras que Santiago Osorio



“Es absolutamente falso que en este Congreso la discusión de las reformas se haya convertido en un asunto transaccional. Yo llegué a este Congreso porque en campaña fui a promover en los diferentes municipios de mi departamento unas reformas que creo que debemos defender de manera contundente y no que ante el primer desvío salgan todos corriendo a una oposición”, señaló Osorio después de que la representante Giraldo señaló que la bancada en su totalidad se iba a retirar.



Aunque minutos después se inició votación de los artículos con proposiciones avaladas 55, 56, 58, 66, 67, 69 y 75, se tuvo que suspender por falta de quórum debido a la negativa de la Alianza Verde de participar en el debate. También abandonaron el recinto los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, y algunos congresistas liberales y conservadores.



Con el 60 por ciento de la reforma discutida en Cámara sin aval fiscal, el debate se reanudará el próximo lunes.

