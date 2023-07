En la Comisión I del Senado se estaría cocinando un golpe para quitarle la presidencia de esta célula legislativa al Pacto Histórico.



Aunque desde el martes comenzaron a definirse las mesas directivas de las 14 comisiones, solo en esta no se ha tomado a una decisión y ni siquiera han sido citados los congresistas que la conforman.



(Además: Así va el pulso por las comisiones del Congreso: ¿cómo le ha ido al gobierno Petro?)

Era un rumor de pasillos, pero algunos congresistas consultados por EL TIEMPO confirmaron que las fuerzas políticas en esta célula legislativa se han estado moviendo durante los últimos días para que la dignidad no quede en manos del Pacto Histórico, tal y como lo establece los acuerdos políticos que se hicieron hace un año.



Se estaría promoviendo la candidatura del conservador Germán Blanco.



(En contexto: Derrota del Pacto en Comisión Quinta: Luis Ramiro Ricardo les quita presidencia)



Bajo este panorama, la actual mesa directiva, cuya cabeza es el liberal Fabio Amín, tuvo que cancelar la sesión de este martes, donde se eligieron la mayoría de las presidencias de Senado y Cámara, y este miércoles reiteró que "aún no ha sido convocada la primera sesión ordinaria presencial de ésta Comisión dentro de la legislatura 2023 - 2024".



Amín, consultado por este diario, aseguró que este miércoles no se llevó a cabo la elección porque como citaron a plenaria algunos miembros de la Comisión le pidieron que citaran la semana siguiente porque tienen compromisos con los candidatos en sus regiones, teniendo en cuenta que este sábado se cierran las inscripciones para las territoriales de octubre.



No sería el primer golpe al Pacto Histórico en la legislatura, pues este miércoles se incumplieron los acuerdos en la Comisión V de la Cámara, cuando eligieron a Luis Ramiro Ricardo, representante de las curules de paz de Montes de María, y le quitaron la dignidad al representante Erick Velasco.



(Siga leyendo: David Luna: 'Gustavo Petro va a comprar conciencias para sacar adelante sus reformas')



De otro lado, este miércoles eligieron otras dos de las presidencias que estaban pendientes. Juan Felipe Lemos presidirá la la IV y Julio Alberto Elías la VI. Ambos pertenecen a 'la U'.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA