Pacto Histórico tras duro golpe del domingo: 'Elecciones locales no son un plebiscito'

Los de estas elecciones regionales fueron unos resultados duros para el Pacto Histórico. El partido de gobierno no sólo perdió en las grandes capitales, sino que sus candidatos estuvieron lejos de competir con los que terminaron ganando.



(Le puede interesar: El mensaje de las urnas, un duro sacudón para el gobierno del presidente Gustavo Petro)

Sobre este panorama se refirieron David Racero y María José Pizarro, dos de las figuras más importantes de la coalición de izquierda en el Congreso. A través de una rueda de prensa, si bien reconocieron que los resultados en las urnas evidenciaron que no hubo fortaleza en las listas y las candidaturas que llevaron la bandera del Pacto, aseguraron que no es un juicio al ejecutivo.



"Pudo ser mejor. Desde estas dos curules hacemos un llamado a seguir fortaleciendo la unidad dentro del Pacto Histórico. El reconocimiento de que cuando estamos juntos y juntas somos más fuertes. Este es el momento para hacer los análisis internos pertinentes para poder fortalecer los nuevos liderazgos y la alternativa política del cambio de cara al 2026", manifestó Racero.

Igualmente, aseguró que el Pacto no está roto. "No comparto esa lectura. Es una fuerza que lleva un año y medio unificada, está emergiendo, ya no es marginal. Lo que debe generar esta contienda electoral es la necesidad de fortalecer y profundizar la formación de la coalición".

Facebook Twitter Linkedin

Rueda de prensa Pizarro y Racero. Foto: Prensa David Racero y María José Pizarro.

Por su parte, Pizarro destacó la "coherencia" de la colectividad: "fuimos los únicos que fuimos con nuestra coalición de frente: Pacto Histórico. No cambiamos los colores, fuimos coherentes, esta es nuestra fuerza. Distintas coaliciones, en cambio, se disfrazaron de centro o de independencia cuando en realidad eran la misma maquinaria política".

Más adelante, sostuvo que "más allá de la autocrítica que tenemos que hacer, las elecciones locales no son un plebiscito al Gobierno Nacional, son un plebiscito a los gobernadores de los últimos cuatro años en las regiones, los que tuvieron que enfrentar la pandemia (...) el mapa territorial cambia, tenemos un país diferente y respetamos esa voluntad popular".

Asimismo, afirmaron que seguirán apostando a la puesta en marcha de un gran acuerdo nacional con las fuerzas opositoras y confían en llegar fuertes a las elecciones presidenciales del 2026.

"Felicitamos a todos los gobernadores y alcaldes elegidos, así como a la ciudadanía que se movilizó y expresó democráticamente en las urnas. El proceso de campaña ya pasó y lo que sigue ahora es el camino de la construcción de lo que el presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico han insistido: la convergencia de ese gran diálogo nacional. El país está primero, abrimos la mano y extendemos la invitación a los gobernadores y alcaldes elegidos", comentó Racero.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA