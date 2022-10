Los opositores al gobierno de Gustavo Petro, así como algunos sectores independientes, insisten en que los proyectos del Ejecutivo en el Congreso de la República se están aprobando a 'pupitrazo'. Dicen que no hay una discusión de las iniciativas.



Pero el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, en diálogo con EL TIEMPO, les salió al paso a estas acusaciones y dijo que si hay una característica del actual Congreso es la discusión. Y dijo que esas afirmaciones las está utilizando la oposición "para no plantear los debates con altura".



Los opositores dicen que hay una aplanadora en el Congreso, que no es algo necesariamente negativo, pero también afirman que los proyectos claves del Gobierno están siendo aprobados a 'pupitrazos'. ¿Qué responde frente a esas acusaciones?



El Congreso de ahora es totalmente diferente el Congreso de hace cuatro años. Aplanadora es lo que se veía ahí. Y aplanadora no significa que el número de votos que se saque, la aplanadora es la incapacidad que puede tener el Congreso para no hacer la deliberación correspondiente. Al final la votación se surte y arrojará un resultado, pero yo creo que este Congreso es el que más discusión le ha dado a los debates más importantes. La tributaria viene discutiéndose desde el 9 de agosto, por ejemplo. Si eso no es discusión, ¿entonces qué lo es?



David Racero, presidente de la Cámara. Foto: Prensa Roy Barreras

Ese argumento de no discusión es el argumento facilista que está utilizando en este momento la oposición para no plantear los debates con altura. Y ese sí me parece que es un camino peligroso, porque una democracia fuerte es aquella que tiene una oposición fuerte. Me gustaría tener una oposición fuerte, madura, argumentada, con tesis fuertes, con contrapesos de modelo de país.



La oposición afirmó que el presupuesto aprobado este martes fue a puputrazo...



Cuando pongo a consideración la aprobación del informe de ponencia, alguien levanta la mano y yo le doy la palabra. ¿Por qué no levantaron la mano ellos? Porque no estaban. El Centro Democrático estaba afuera del recinto, entonces entran después, cuando ya se había aprobado. Tuvimos una discusión de casi 11 horas en ese debate, si eso no es garantías y posibilidad de diálogo... El camino que están escogiendo algunos de la oposición no es el correcto, tal vez buscan es el titular, el video, llamar la atención, pero no tienen ningún aporte hacia el país. La oposición no tiene proyecto de país en ese momento... algunos.



Este miércoles hubo un fuerte debate por un 'mico' que apareció en la ley 418 -uno de los marcos jurídicos de la paz total- y no se llevó a cabo el debate por esa situación y se citó para el martes.



Ese es un claro ejemplo de las garantías que damos, yo como presidente de la Cámara, tanto que más allá de tener votos, decidimos aplazar para tener mayor discusión. Dígame si eso no es garantías.

Sí es verdad que dos artículos, el 16 y el 17 -hablan de insultos a capturados en medio de las protestas-, que fueron los que generaron la discusión este miércoles, y me parece muy sano, muy sano, que no se dice: como se presentó se tiene que pasar. No. Creo que una buena democracia también implica que los liderazgos debemos ser muy receptivos, escuchar y hubo varias voces dentro de la plenaria, de diferentes partidos, pidiendo más discusión. Y así se avaló desde la mesa directiva.



Es mejor tomar decisiones abiertas. Si vamos a aplazar, aplacemos. Tomemos un concepto colectivo. Me niego a aceptar que en el marco del Congreso todo tenga que ser un ejercicio de fuerza, de imposición. Sigo valorando, lo creo, por principio democrático, que cuando el argumento está sobre la mesa, sobre lo que queremos, podemos llegar a consensos. Y todo proyecto de Gobierno está completamente argumentado y tiene una razón de ser. Voy a promover como presidente de la Cámara que ese argumento sea el que se ponga por delante.



Otro proyecto importante que se está discutiendo este martes es la reforma agracia. ¿Qué viene para este proyecto?



Es una gran apuesta la reforma rural integral. No es otra cosa diferente sino una instancia para el trámite y el proceso de dirimir los conflictos agrarios, rurales, que es supremamente importante. Cuando estamos hablando de esta paz total, la paz total implica el fortalecimiento de la justicia a nivel territorial.