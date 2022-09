Roy Barreras, presidente del Senado y dirigente del Pacto Histórico, rechazó con vehemencia la conducta del congresista Álex Flórez, quien en estado de beodez insultó a un grupo de policías en Cartagena.



Barreras dijo que, como miembro de la colectividad de izquierda, censuraba la acción de Flórez. "Es un comportamiento censurable", dijo el presidente del Congreso.



Jhon Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética del Senado, dijo, por su parte, que se le iba a iniciar un expediente al parlamentario en el que contaría con todas las garantías legales para determinar posibles sanciones por su actitud.

Los presidentes de Congreso han rechazado públicamente el comportamiento inadecuado del senador del Pacto Histórico, Álex Flórez. Foto: Prensa Roy Barreras

Entre tanto, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes y también miembro del Pacto Histórico, criticó al protagonista de tan bochornoso suceso. "La posición del Senador Flórez no es la posición de la Bancada del Pacto Histórico", dijo.



"La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza", argumentó Racero. "El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso", aseguró.

Las opiniones de los congresistas del Pacto Histórico, sin embargo, son hechas individualmente. ¿Por qué? El Pacto Histórico es una coalición que hoy no tiene personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Es decir, que legalmente no tiene una comisión de ética.



Así las cosas, habría que esperar es un pronunciamiento del movimiento Independientes, muy cercano al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



La disculpa de Flórez

Por su parte, el congresista de la coalición del Pacto Histórico, Álex Flórez, tras generar toda una controversia por las diferentes acciones que cometió en estado de alicoramiento, se excusó por su comportamiento a través de un comunicado público que difundió por medio de redes sociales.



"Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 02 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena.



No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir", aseguró Flórez.

De nosotros se espera lo mejor, reconozco que me equivoqué y que sí debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. pic.twitter.com/RfdGKerBvH — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 2, 2022

